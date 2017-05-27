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новость Принят новый список болезней, препятствующих содержанию в заключении

27.05.2017
Член ОНК в ЛИУ-12 Кировской области, Кирово-Чепецк. Фото: fsin.su
Член ОНК в ЛИУ-12 Кировской области, Кирово-Чепецк. Фото: fsin.su
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Правительство утвердило новый список заболеваний, препятствующих содержанию в заключении. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, датированное 19 мая, 26-го числа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Если прежний перечень, утвержденный постановлением правительства № 54 от 6 февраля 2004 года, включал 41 позиции, то в нынешнем списке их 57. Речь идет, однако, не столько о расширении списка диагнозов, сколько об их перегруппировке согласно новой классификации.

Так, если в списке 2004 года был отдельный раздел "Туберкулез", включавший 5 разных позиций, то теперь 5 разновидностей туберкулеза, названия которых сформулированы иначе, включены в раздел "Инфекционные заболевания", отсутствовавший в прежней версии перечня. Туда же добавлены нейросифилис и СПИД; в старом перечне первая из этих болезней относилась к категории "Болезни нервной системы и органов чувств", вторая находилась в разделе "Прочие заболевания".

С другой стороны, если различные виды сахарного диабета в прежнем списке были объединены в 1 позиции, то в новом они разведены по 6 разным.

Фактически постановление правительства о невозможности содержания под стражей лиц с определенными диагнозами игнорируется и судами, и прокуратурой, и ФСИН. Так, в начале 2014 года в Москве к реальному сроку по обвинению в мошенничестве был приговорен парализованный Владимир Топехин; апелляционная инстанция уменьшила срок, но оставила осужденного в заключении. ИК-1 в Костроме, куда доставили Топехина, сама подала в суд представление о его освобождении и выиграла разбирательство. Однако освободили осужденного лишь после того, как решение устояло в апелляции: прокуратура постановление суда первой инстанции обжаловала. В мае 2016 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Топехину 19,5 тысяч евро компенсации морального вреда.

Осужденных, заболевших уже в заключении, правозащитникам в ряде случаев удается освободить, причем всякий раз это требует значительных усилий. Так, в конце 2014 года Челябинский облсуд освободил больного раком Андрея Лаврова, отменив отказное решение районного суда. В марте 2016-го ЕСПЧ обязал Россию выплатить Лаврову 20 тысяч евро за неоказание медицинской помощи.

Однако в других случаях усилия правозащитников оказываются безрезультатными. Так, в апреле 2015 года в Чите умер заключенный Владимир Климов, страдавший раком почти IV степени. При этом решение об освобождении Климова было принято районным судом еще в апреле 2013-го, однако прокуратура успешно обжаловала его в краевом суде. Дальнейшие обращения больного и правозащитников в суды всех инстанций остались безрезультатными, хотя на его освобождении настаивали даже фсиновские врачи.

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27.05.2017
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