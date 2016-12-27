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В Министерстве культуры объяснили "пропагандой одной из разновидностей религиозной идеологии" отзыв прокатного удостоверения у фильма Международного центра Рерихов "Зов космической эволюции". Об этом сообщает "Интерфакс-Религия".

"Фильм, заявленный как биография Николая Рериха и обзор его творчества, по существу представляет собой пропаганду одной из разновидностей религиозной идеологии, относящейся к направлению New Age, широко проявившемуся после первой мировой войны. Автор фильма Л.В.Шапошникова подводит к идее противостояния сторонников "нового", олицетворяющего "свет", носителями которого является МЦР, и "тьмы", "невежества". Зрителю внушается мысль, что "тьмой", "невежеством" и противниками "космической эволюции" являются в том числе Церковь, органы государственной власти и даже федеральные музеи", - заявили а министерстве.

В августе 2016 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Зов космической эволюции" по причине "демонстрации нацистской символики в целях пропаганды". Не уточняется, какая именно символика фигурировала в фильме. Очевидно, речь идет о древнем индийском солярном символе свастика. Отзыв прокатного удостоверения означает, что фильм не может демонстрироваться в кинотеатрах и продаваться на DVD.

МЦР не согласился с таким решением и продолжал реализовывать фильм через свои торговые точки. После этого на организацию был наложен административный штраф.

МЦР обжаловал постановление о наложении штрафа в Хамовнический суд Москвы. Также Центр обжаловал и само решение об отзыве прокатного удостоверения в Арбитражный суд столицы.

В июне стало известно, что Министерство юстиции проверит столичный музей имени Николая Рериха на экстремизм. Внеплановая проверка по требованию Министерства культуры проводилась с 1 по 29 июня. Предметом проверки стало, кроме прочего, "выявление наличия (отсутствия) в действиях организации признаков экстремизма", а также финансово-хозяйственная деятельность организации.

По мнению вице-президента Международного центра Рерихов Александра Стеценко, проверка стала частью плана государства в лице Минкульта "по рейдерскому захвату" усадьбы Лопухиных. Именно там с конца ХХ века века размещается общественный музей Рериха.

12 мая в музей прибыла комиссия, состоящая из сотрудников Музея Востока, с требованием освободить и передать в пользование одно из строений усадьбы, оказавшееся не так давно в федеральной собственности. Руководство музея отказалось это сделать. Стороны намерены продолжить разбирательство в суде.

Общественный музей имени Николая Рериха был создан в России в конце 80-х годов. За это время были проведены реставрационные работы по воссозданию усадьбы Лопухиных, переданной государством под музей. Они были отмечены престижными государственными и международными наградами.

Дело о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных ведется с 2008 года. По словам сотрудников центра, это приведет к прекращению культурной и научной деятельности.