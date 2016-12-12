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Правительство включило аборты в список процедур, для проведения которых медикам придется получать отдельную лицензию. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, датированное 8 декабря, в понедельник опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу в декабре 2017-го - "по истечении одного года со дня его официального опубликования".

До сих пор, отмечает РБК, для проведения абортов достаточно было лицензии по общему направлению "акушерство и гинекология". Олег Сагалай, пресс-секретарь главы Минздрава Вероники Скворцовой, заявил изданию, что изменения объясняются желанием ведомства вести учет учреждений, в которых проводятся аборты. Данных, поступающих по итогам выплат Фонда обязательного медицинского страхования, было недостаточно, продолжил чиновник, потому что часть абортов проводились не на средства ФОМСа.

Между тем адвокат Мари Давтян, специализирующаяся на защите прав женщин, заметила РБК, что любое дополнительное лицензионное требование приводит к росту цен на услуги в коммерческих клиниках. Многие из них, по словам юриста, откажутся от проведения абортов, и что серьезно снизить доступность этой операции.

"Никакой необходимости в отдельной лицензии не было, - заявила Давтян. - Это просто очередное желание ограничить доступ женщин к абортам. Проблем со статистикой нет".

Ранее стало известно, что в день подписания постановления, 8 декабря, экспертная группа правительства большинством голосов отклонила инициативу вывести аборты из системы ОМС. "Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения", - пояснил руководитель группы, министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов.

В ходе заседания замглавы Минздрава Дмитрий Костенников заявил, что его ведомство не поддерживает инициативу, поскольку она приведет к дискриминации женщин.

На выводе абортов из системы ОМС настаивают РПЦ и связанные с нею общественные организации. Патриарх Кирилл неоднократно отмечал, что такая мера стала бы первым шагом на пути к полному законодательному запрету абортов.