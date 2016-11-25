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новость Минэкономразвития выступило против предложения повысить тариф "Платона"

25.11.2016
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Минэкономразвития не поддержало проект постановления правительства о повышении действующего тарифа в системе взимания платы с грузовиков "Платон". Такая позиция изложена в письме заместителя министра экономического развития Станислава Воскресенского в Минтранс, сообщает Интерфакс.

"Показатели собираемости платы не учитывают перевозки транспортными средствами разрешенной массой свыше 12 тонн, осуществляемые за пределами областей, где установлены контрольные рамки. В этой связи, а также учитывая, что в системе взимания платы зарегистрировано менее половины всех транспортных средств, Минэкономразвития считает целесообразным сохранить действующий размер платы минимально до 1 июля 2017 года", - цитирует агентство текст письма.

Кроме того, в Минэкономразвития считают необходимым дополнительно проработать вопрос сроков повышения платы, "а также величины такого повышения, принимая во внимание необходимость плавного повышения размера платы и учета графика, предусмотренного концессионным соглашением".

2 ноября стало известно, что плата за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 рубля за километр в феврале и 3,06 рубля за километр в июне. Такое предложение отправил премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович. После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию. Окончательного решения по повышению тарифа пока нет, но правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме, рассказал федеральный чиновник.

В среду "Ведомости" сообщили, что "Платон" могут распространить и на небольшие грузовики. Высшая школа экономики по контракту со структурой Минтранса проводит исследование по теме "Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу "пользователь платит".

В Минтрансе заявили, что заказанное ВШЭ исследование направлено лишь на выявление возможности и целесообразности введения платы для мало- и среднетоннажных грузовиков. До появления итогов исследования нельзя говорить о том, что плата будет введена, а тем более о каких-то сроках. Результатом работы может стать, в том числе, и выявление нецелесообразности и преждевременности принятия такого решения.

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25.11.2016

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