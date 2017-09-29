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новость В Госдуме предложили блокировать без суда сайты "нежелательных организаций"

29.09.2017
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций, сообщает РБК.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 15.3 закона об информации, в случае обнаружения на сайте "материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной" Роскомнадзор может без суда заблокировать ресурс по представлению генпрокурора или его заместителей.

В таком же порядке предлагается ограничивать доступ к "сведениям, позволяющим получить доступ к указанным материалам". Под это определение подпадают инструкции по обходу блокировок.

Документ внесли в нижнюю палату парламента единорос Юрий Швыдкин, Олег Николаев из "Справедливой России" и коммунист Александр Ющенко.

Принятый в декабре 2013 года "закон Лугового" позволяет без суда блокировать сайты, содержащие, по мнению Генпрокуратуры, "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". "Грани" стали первым СМИ в России, заблокированным по этому закону.

Понятие "нежелательных" организаций было введено в законодательство в мае 2015 года. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. За связи с "нежелательными" организациями грозит до шести лет колонии.

На сегодняшний день в список "нежелательных" НПО включены 11 структур.

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29.09.2017
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