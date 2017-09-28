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Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Спецслужбы, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Николай Никифоров

новость Министр связи Никифоров не исключил блокировку Telegram

28.09.2017
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в России, если компания не будет исполнять законодательство. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

"В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку", - сказал Никифоров.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. В одном из них, датированном 31 августа, спецслужба предложила Дурову направить в Россию представителя для участия в составлении протокола об административном нарушении по части 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Второй документ от 14 сентября - копия составленного протокола.

Дуров прокомментировал появившиеся в среду сообщения о возбуждении против него в Иране уголовного дела. "В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного "закона Яровой" ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. - отметил Дуров. - Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, прежде всего, из-за родителей. Но переживем - глобус большой".

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает "закон Яровой". В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять "закон Яровой".

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28.09.2017
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