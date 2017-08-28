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Россия в течение месяца предложит в ШОС, ОДКБ и БРИКС международные правила по обеспечению кибербезопасности. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента в сфере информационной безопасности Андрея Крупских.

Как отмечается, инициатива может включать в себя положения об исключительно мирном использовании киберпространства, отказе государств от кибератак на критически важные объекты инфраструктуры друг друга и сотрудничестве в борьбе с хакерами.

По словам Крупских, "весьма интересные предложения" по кибербезопасности будут обнародованы Москвой на саммите БРИКС 3-5 сентября. В это объединение помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Москва также готовится вынести инициативу на обсуждение на ближайшей сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

В прошлом году по инициативе России в ООН была создана рабочая группа по выработке правил борьбы с кибератаками. Как предполагалось, результатом работы группы могло стать принятие Генассамблеей ООН резолюции по кибербезопасности. Однако участникам группы так и не удалось прийти к согласию, и работа приостановилась.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что на первой личной встрече с американским лидером Дональдом Трампом была достигнута договоренность по созданию российско-американской группы по безопасности в киберпространстве. Однако на другой день Трамп выразил сомнение, что такая группа будет создана. 23 августа спецкомитет по разведке сената США одобрил законопроект, ограничивающий возможности Трампа сотрудничать с Россией по вопросу кибербезопасности.

С прошлого года российских хакеров неоднократно обвиняли в кибератаках на западные страны. Москву подозревали в атаках на американскую избирательную систему в преддверии выборов президента в ноябре 2016 года, что стало причиной введения новых антироссийских санкций, а также в атаках на штаб-квартиру ОБСЕ в декабре,

11 августа связанную с ГРУ группировку хакеров Fancy Bear обвинили в краже данных с компьютеров западных чиновников и бизнесменов через WiFi-сети в гостиницах Европы и Ближнего Востока. Та же группировка в мае за день до второго тура президентских выборов во Франции взломала почту избирательного штаба нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона и опубликовала хранившуюся в почте переписку. По метаданным в выложенных в сеть файлах удалось определить, что к взлому причастна именно Fancy Bear. 27 июля появилась информация, что участники Fancy Bear через Фейсбук шпионили за функционерами штаба Макрона.

В апреле эту же группировку обвинили в чтении переписки датских военных.

Эксперты не сомневаются в причастности российских хакеров к атаке на энергосистему Украины в конце 2015 года.