О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.263372.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.263372.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Ксенофобия, Россия, США, Политика, Мир, СМИ, Общество

новость Сайт американских неонацистов The Daily Stormer переехал в рунет

16.08.2017
Скриншот сайта The Daily Stormer
Скриншот сайта The Daily Stormer
Реклама
статья Статья

Статуя командира

Гораздо более интересный персонаж - Ричард Спенсер, президент вашингтонского "Института национальной политики". Отмечались, в частности, его единомыслие с "главным стратегом" Белого Дома Стивом Бэнноном и тот факт, что его бывшая жена Нина Куприянова переводила на английский труды Александра Дугина.

Владимир Абаринов
14.08.2017

Сайт американских неонацистов The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru, после того как западные интернет-компании перестали обслуживать ресурс. Новый адрес dailystormer.ru владельцы сайта приобрели у российского регистратора RU-CENTER, передает "Медуза".

По сведениям на сайте регистратора, домен приобретен 15 августа и оплачен на год. В регистрационных данных указано, что домен числится за частным лицом, однако имя владельца не раскрывается.

Серверы нового хостинг-провайдера сайта также находятся в Москве, написал в твиттере пользователь Bill Sader, называющий себя экспертом по информационной безопасности.

Как сообщал The Guardian, 14 августа хостинг-провайдер GoDaddy, услугами которого пользовался сайт, прекратил сотрудничество с владельцами ресурса. Затем сайт переехал на хостинг от Google, однако вскоре он был заблокирован и там.

Интернет-компании заблокировали The Daily Stormer из-за статьи основателя ресурса Эндрю Англина, в которой тот назвал погибшую во время столкновений в Шарлотсвилле Хизер Хейер "жирной бездетной шлюхой" и "обузой для общества". Сайт активно поддерживал расистов. Представители компаний заявили, что не позволят с помощью своих сервисов пропагандировать насилие.

Кроме того, владельцы Facebook удалили из соцсети все ссылки на статью Англина.

The Daily Stormer подвергся хакерской атаке со стороны группировки Anonymous, из-за чего возникли проблемы с его доступностью. Кроме того, киберактивисты взломали Twitter-аккаунт ресурса.

Чтобы избежать атак, владельцы ресурса первоначально перенесли его в анонимную сеть Tor.

Как пишет Le Monde, владельцы других популярных интернет-ресурсов после событий в Шарлотсвилле также стали блокировать ультраправых: так, краудфандинговая платформа GoFundMe прекратила сбор средств для водителя, который задавил Хейер; блог-платформа WordPress приостановила действие аккаунта ультраправой организации Vanguard America, предположительно причастной к беспорядкам; администрация мессенджера Discord заблокировала публичный чат, где обсуждались беспорядки, и забанила несколько аккаунтов, предположительно связанных с событиями; онлайн-площадка по поиску и аренде частного жилья AirBnb отменила заказы и заблокировала нескольких пользователей, которые собирались принять участие в маршах расистов.

Столкновения между ультраправыми и их противниками произошли в Шарлотсвилле 13 августа. Хейер погибла во время демонстрации, которую устроили противники расистов, после того как преступник въехал на машине в толпу участников акции. Во время наезда пострадали еще девять человек.

Также погибли двое полицейских Вирджинии, летевших на вертолете в Шарлоттсвилл. Их вертолет разбился неподалеку от города в лесу.

Волнения в городе продолжались с вечера 11 августа. Поводом стали планы властей демонтировать памятник Роберту Ли - командующему армией конфедератов в Гражданской войне 1861-1865 годов. Ультраправые устроили факельное шествие в университетский кампус. Как отмечается, подобные факельные шествия в прошлом устраивал "Ку-клукс-клан".

Оставить комментарий Обсудить
16.08.2017
новость Новости по теме
13.08.2017 Столкновения в Вирджинии: как минимум одна жертва →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
28741
Play own
Оскорбленные покемоном
28704
Play own
Руслан Соколовский в суде
Реклама
Выбор читателей
статья Эллочка-идеалистка
Илья Мильштейн
новость Улюкаев: Мое дело - провокация Сечина
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость "Дело 12 июня": обвинение школьнику
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
новость Умерла Вера Глаголева
Вера Глаголева. Фото Елены Ринго/Википедия
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
новость Миллиарды улетают в космос
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
в блоге Подкупательная тактика
383
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
новость Таймыр просит автономии
Дудинка. Фото Антона Кротова/turbina.ru
новость Российский банк отключили от SWIFT
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
статья Чучхе на краю гибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Пиарщица Трампа в Белом Доме
Хоуп Хикс. Кадр CNN
новость ФСБ: Озеро не дарили - оно усохло
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
новость Ингушетия: "джамаат" и пытки
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Василия Дерюгина
в блоге Билл Гейтс и Лев Толстой
383
новость Памфилова: Никаких чудес для Навального
Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Для Квачкова просят еще три года
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
новость Воровство на оснащении онкоцентра
Постройка НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ. Фото: mgsu.ru
в блоге Целебная сила тюрьмы
383