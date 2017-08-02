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новость "Известия": В России появится фильтрация интернета по "белым спискам"

02.08.2017
Пикет против цензуры в интернете. Фото: Грани.Ру
Пикет против цензуры в интернете. Фото: Грани.Ру
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В России планируется создать к 2020 году систему цензуры интернета по "белым спискам" разрешенных сайтов. Создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ) предусмотрено госпрограммой "Цифровая экономика", утвержденной 31 мая премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщают "Известия".

Правительство планирует разработать архитектуру и прототип новой системы цензуры к первому кварталу 2019 года, а до конца первого квартала 2020 года фильтрация должна начать работать.

Как рассказал изданию исполнительный директор "Лиги безопасного интернета" Денис Давидов, после введения системы доступ несовершеннолетним пользователям интернета будет разрешен только к сайтам из "белого списка". При этом обсуждается два возможных варианта новых ограничений: либо трафик будет фильтроваться только в образовательных учреждениях, либо по умолчанию сайты не из "белого списка" будут недоступны для всех пользователей российских провайдеров. Во втором случае пользователю для отключения фильтрации надо будет отдельно обратиться к провайдеру.

У "Лиги безопасного интернета" уже сейчас есть свой список "безопасных сайтов", в котором содержится более миллиона ресурсов. Организация разработала и два технических решения для фильтрации: надстройку для браузера, позволяющую открывать только "разрешенные сайты", и специальный аппаратно-программный комплекс, который устанавливается у оператора связи. "Лига" уже протестировала в пилотном режиме "чистый интернет" у провайдеров в нескольких регионах. В частности, фильтрация была запущена у одного из операторов в Костромской области по соглашению "Лиги" с администрацией региона.

По словам главы группы "Ашманов и партнеры" Игоря Ашманова, участвовавшего в разработке "Цифровой экономики", в редакции программы, переданной в правительство из Минкомсвязи, не шла речь о фильтрации трафика, такое положение в документ добавили позже. В проекте программы, опубликованном на портале "Экспертный центр электронного государства", не содержится норм о фильтрации.

В 2014 году "Лига безопасного интернета" уже выступала с инициативой обязательной фильтрации интернета провайдерами по "белым спискам". Предлагалось за основу взять разработанный организацией список разрешенных ресурсов. Кроме того, эксперты "Лиги" рекомендовали вообще отключить от сети образовательные учреждения.

В 2016 году такую же идею высказала сенатор Елена Мизулина. "Предварительная фильтрация интернета на уровне оператора связи позволит установить защиту от любого рода опасного контента, - сказала Мизулина. - Сейчас таких угроз становится все больше: экстремизм, вербовка в террористы, фишинговые ресурсы. Для того, чтобы грамотно обезопасить ребенка от многочисленных сетевых угроз, необходимо быть опытным пользователем. К сожалению, достаточным для этого уровнем интернет-грамотности обладает не слишком большое число россиян. Необходимо законодательно проработать идею об изначальном обеспечении "чистого интернета" на уровне оператора связи, предусмотрев при этом возможность для пользователей отключить его".

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02.08.2017
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