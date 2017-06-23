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Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.262001.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.262001.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Госдума, СМИ, Парламент

новость Госдума приняла закон о блокировках зеркал пиратских сайтов

23.06.2017
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
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Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Интерфакс.

Документ вводит понятие "копии заблокированного сайта", которое определяется как "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета".

Доступ к таким ресурсам будет ограничиваться на основании судебных приказов Мосгорсуда, без проведения отдельного процесса по каждому сайту для его блокировки. Определять, является ли сайт копией уже запрещенного, должны будут эксперты Минкомсвязи, методику разработает правительство.

Действие нового закона распространяется только на сайты, содержащие нелегальные копии российских фильмов.

Кроме того, законопроект обязывает поисковики удалять ссылки на пиратские сайты из выдачи. Аналогичная норма, относящаяся не только к пиратским, а вообще ко всем заблокированным ресурсам, содержится в законопроекте о запрете VPN и анонимайзеров, который нижняя палата парламента рассмотрит в пятницу.

Как заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, при обсуждении законопроекта предлагалось также ввести внесудебную блокировку пиратских сайтов, однако эти замечания в инициативе не учли.

Если закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом, он вступит в силу с 1 октября.

17 марта законопроект был принят в первом чтении. Тогда же вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила применять практику блокировки зеркал не только к пиратским сайтам, а ко всем видам запрещенного контента.

Несмотря на отсутствие закона, Роскомнадзор постоянно вносит в реестр зеркала запрещенных сайтов. Со времени блокировки "Граней" в марте 2014 года в реестр было внесено более 700 адресов зеркал нашего сайта. В октябре 2016 года надзорное ведомство прибегло к блокировке по маске (wildcard). В этот период "Грани" запустили "неблокируемое" зеркало, расположенное на облачном сервисе Google: grani-ru-org.appspot.com.

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23.06.2017
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На совещании по блокировкам сайтов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.

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