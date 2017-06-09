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новость Комитет Госдумы отклонил законопроект Милонова о запрете соцсетей для детей до 14 лет

09.06.2017
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
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Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал отклонить внесенный депутатом Виталием Милоновым законопроект о запрете использования соцсетей детьми до 14 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

"Исходя из мнения правового управления Госдумы и учитывая негативный общественный резонанс, а также довольно резкую критику, как со стороны экспертов, так и со стороны однопартийцев самого Виталия Милонова, можно надеяться на то, что автор законопроекта повременит с его повторным внесением и проведет широкие консультации с профессиональным сообществом, после чего определится, нужна ли вообще такая инициатива", - заявил председатель комитета Леонид Левин.

В комитете также отметили, что "сфера интернета коренным образом отличается от традиционной сферы интересов Виталия Милонова и требует учета социальной роли и темпа развития новых технологий".

О внесении Милоновым в Госдуму инициативы стало известно 10 апреля. Парламентарий предлагал запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет "вне зависимости от гражданства". Для этой цели предполагалось осуществлять регистрацию в соцсетях только по удостоверению личности, чтобы можно было установить возраст, а также запретить регистрацию под вымышленными именами. Кроме того, предполагалось запретить распространение скриншотов личной переписки пользователей без их согласия. В "Единой России", однако, заявили, что законопроект перед внесением во фракции и профильном комитете не обсуждался. Член генсовета правящей партии Евгений Ревенко сказал, что не считает запретительные меры в соцсетях "правильным инструментом".

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о запрете средств для обхода блокировок сайтов. Авторы инициативы предлагают обязать владельцев таких сервисов под угрозой блокировки самостоятельно ограничивать своим пользователям доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора. Кроме того, предлагается обязать поисковики удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи.

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