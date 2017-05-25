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41 процент россиян считают, что нужно обязать пользователей социальных сетей проходить идентификацию. При этом число противников анонимности увеличилось почти вдвое: в 2012 году их было 24 процента. Такие данные содержатся в новом опросе Левада-центра, передает Интерфакс.

Противниками персонификации в соцсетях считают себя 26 процентов опрошенных. В 2012 году за анонимность высказывались 30 процентов участников исследования. При это доля затрудняющихся ответить за пять лет уменьшилась с 46 до 33 процентов.

78 процентам участников опроса известно, что, когда они пользуются телефоном и интернетом, можно получить доступ к их персональной информации. 70 процентов россиян такая ситуация беспокоит.

Для защиты своих данных 19 процентов респондентов используют специальные пароли, 18 процентов - специальные программы, 15 процентов - не передают и не публикуют в интернете конфиденциальную информацию, 13 процентов не ведут телефонные разговоры на конфиденциальные темы. 6 процентов опрошенных вообще предпочитают ограничивать использование мобильной связи и интернета.

При этом 11 процентов участников опроса только собираются заняться защитой своих данных, а 41 процент респондентов ничего не делают в этом направлении и не собираются делать.

Опрос проводился 7-10 апреля среди 1600 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов.

В среду в Госдуму был внесен законопроект о регулировании мессенджеров. Инициатива предполагает обязательную идентификацию пользователей мгновенных сообщений и запрет пересылать через такие сервисы "запрещенную информацию". На следующий день законопроект поддержал глава Роскомнадзора Александр Жаров, заявив, что в инициативе "наступления на свободу слова нет".

10 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект "О правовом регулировании социальных сетей", согласно которому регистрироваться в соцсетях можно будет только по паспорту, и пользоваться ими будет запрещено детям до 14 лет.