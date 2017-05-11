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Корпорация Google 9 мая заплатила штраф в 438 миллионов рублей в рамках заключенного с Федеральной антимонопольной службой мирового соглашения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

17 апреля стало известно о том, что арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение интернет-гиганта с антимонопольным ведомством. На компанию наложили обязательство выплатить штраф по части 2 статьи 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Кроме того, корпорацию обязали отказаться от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе ОС Anroid и не ограничивать предустановку на устройствах сервисов и приложений других разработчиков, а также не включать в договоры с производителями устройств противоречащие соглашению требования.

28 февраля сообщалось, что Google предложила ФАС заключить мировое соглашение.

В феврале 2015 года интернет-поисковик "Яндекс" подал в ФАС заявление с просьбой проверить Google на предмет нарушений российского антимонопольного законодательства. "Открытость Android осталась в прошлом. Основой устройств на Android стал закрытый пакет технологий Google Mobile Services (GMS), включающий Google Play и ряд других компонентов.

20 февраля 2015 года глава ФАС Игорь Артемьев в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил, что его ведомство возбудило дело против Google о нарушении антимонопольного законодательства.

5 октября 2015 года ФАС обязала Google вплоть до 18 ноября изменить заключенные с производителями мобильных устройств договоры и устранить другие нарушения. В том числе, Google должна была сообщить пользователям устройств на Android, что они могут деактивировать предустановленные приложения, сменить стоящий по умолчанию поиск в Google Chrome, а также установить виджет поиска и сервисы конкурентов, аналогичные входящим в пакет GSM-сервисов от самой Google.

Корпорация выполнять эти требования отказалась и обжаловала решение ФАС в суде. Первоначально ФАС предполагала, что штраф может быть ограничен 1 процента доходов Google от магазина приложений в России. Однако после того, как корпорация обратилась в суд, Артемьев заявил, что штраф может вырасти до 7 процентов.

14 марта 2016 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google к ФАС. На следующий день ФАС возбудила против компании административное дело. Ведомство установило, что действия Google "по связыванию в единый пакет предустановленных приложений магазина приложений Google Play и других приложений" содержат признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

11 августа 2016 года ФАС признала Google виновной, наложила штраф на компанию в размере 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения. Google подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе, оспаривая это решение ведомства. Рассмотрение иска еще не закончено. Однако ФАС отказала в продлении сроков исполнения предписания.

2 ноября 2016 года ФАС привлекла Google Inc и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания и назначила компании штраф на сумму 500 тысяч рублей.