О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.259308.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.259308.html
Также: Интернет, США, Россия, Правительство, Право, Запрещенка, Мир, Политика, Общество

новость Сеть LinkedIn не смогла договориться с Роскомнадзором о разблокировке

07.03.2017
Логотип LinkedIn
Логотип LinkedIn
Реклама

Социальная сеть LinkedIn не достигла понимания с Роскомнадзором в переговорах о разблокировке в России. Об этом заявил вице-президент LinkedIn Эриэл Экстин, сообщает Интерфакс.

"Мы встречались с Роскомнадзором в декабре, чтобы обсудить требования закона к локализации. Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в России", - отметил Экстин. По его словам, компания уверена, что действует в соответствии с российским законодательством.

4 августа 2016 года Таганский райсуд Москвы вынес решение о блокировке LinkedIn по иску Роскомнадзора. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил решение. 17 ноября РКН включил соцсеть в реестр нарушителей закона о персональных данных и разослал российским операторам связи требования заблокировать доступ к ней.

LinkedIn стала первой из числа крупнейших соцсетей, заблокированных в России.

В своем иске в суд РКН настаивал, что LinkedIn ведет сбор и передачу данных россиян с нарушением "прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну". Ведомство ссылалось на новую редакцию закона о персональных данных, который обязывает иностранные интернет-компании поместить сервера с персональными данными россиян на территории России.

Представители LinkedIn возражали, что нарушений не было, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов". Однако суды обеих инстанций эти аргументы отвергли.

17 декабря глава РКН Александр Жаров назвал блокировку LinkedIn "по масштабу самым знаковым и ключевым событием" за все время работы ведомства.

7 января Google и Apple по требованию РКН исключили мобильное приложение LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов - Google Play и App Store. В LinkedIn подтвердили, что блокировка в России распространяется не только на сам сайт соцсети, но и на ее мобильное приложение.

LinkedIn - крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых контактов и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек; на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций. В августе 2016-го аудитория LinkedIn в России составила 2,6 миллиона пользователей.

Оставить комментарий Обсудить
07.03.2017

новость Новости по теме
02.02.2017 Минкомсвязи намерено ускорить блокировку запрещенных судами сайтов →
07.01.2017 Приложение LinkedIn исключено из российских магазинов Google Play и App Store →
17.12.2016 Жаров: Роскомнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов →
17.11.2016 Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn →
15.11.2016 Роскомнадзор снял претензии к Microsoft по локализации данных →
10.11.2016 Мосгорсуд подтвердил законность блокировки LinkedIn →
26.10.2016 Роскомнадзор требует заблокировать доступ к LinkedIn →
05.07.2016 Роскомнадзор вынес предупреждение СМИ за перепечатку судебных решений →
11.01.2016 Роскомнадзор проверит более тысячи компаний по закону о персональных данных →
09.09.2015 Роскомнадзор заблокировал первый сайт по закону о персональных данных →
16.07.2015 Российские власти не будут переносить вступление в силу закона о персональных данных →
Фото и Видео
28628
Play own
Христос против покемонов
28364
Play
Real shit #1
27401
Play own
Приговор Антону Носику
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Путин помиловал Севастиди
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
статья Димона потеснили бюстом
Илья Мильштейн
новость Песков: В США "антироссийская истерика"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Выборы в годовщину аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
статья Крымское откровение
статья Оккупанты против "экстремистов"
Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Все придумали русские
383
в блоге Закон трубы
383
новость Питер: задержания за Медведева
На сходе за отставку Медведева в Петербурге. Фото: fontanka.ru
новость Ответ на испытания КНДР
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Война с мигрантами: вторая попытка
Дональд Трамп. Фото: theodysseyonline.com
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость Россию судят в Гааге
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Убит офицер ФСИН
"Кресты". Фото с сайта www.imenno.ru
новость Ранение генерала в Сирии: подробности
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Малайзийцы стали заложниками в КНДР
Посольство Малайзии в Пхеньяне. Фото: kln.gov.my
новость Сирия: гибель ГРУ'шника
Артем Горбунов. Источник: ФБ-страница Conflict Intelligence Team
новость В Турции арестовали россиянку
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
новость Муфтий Крыма - помощник СКР
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
новость В Сирии убит боевик Вагнера
Иван Слышкин. Фото: znak.com