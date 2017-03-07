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Социальная сеть LinkedIn не достигла понимания с Роскомнадзором в переговорах о разблокировке в России. Об этом заявил вице-президент LinkedIn Эриэл Экстин, сообщает Интерфакс.

"Мы встречались с Роскомнадзором в декабре, чтобы обсудить требования закона к локализации. Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в России", - отметил Экстин. По его словам, компания уверена, что действует в соответствии с российским законодательством.

4 августа 2016 года Таганский райсуд Москвы вынес решение о блокировке LinkedIn по иску Роскомнадзора. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил решение. 17 ноября РКН включил соцсеть в реестр нарушителей закона о персональных данных и разослал российским операторам связи требования заблокировать доступ к ней.

LinkedIn стала первой из числа крупнейших соцсетей, заблокированных в России.

В своем иске в суд РКН настаивал, что LinkedIn ведет сбор и передачу данных россиян с нарушением "прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну". Ведомство ссылалось на новую редакцию закона о персональных данных, который обязывает иностранные интернет-компании поместить сервера с персональными данными россиян на территории России.

Представители LinkedIn возражали, что нарушений не было, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов". Однако суды обеих инстанций эти аргументы отвергли.

17 декабря глава РКН Александр Жаров назвал блокировку LinkedIn "по масштабу самым знаковым и ключевым событием" за все время работы ведомства.

7 января Google и Apple по требованию РКН исключили мобильное приложение LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов - Google Play и App Store. В LinkedIn подтвердили, что блокировка в России распространяется не только на сам сайт соцсети, но и на ее мобильное приложение.

LinkedIn - крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых контактов и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек; на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций. В августе 2016-го аудитория LinkedIn в России составила 2,6 миллиона пользователей.