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новость Госдума потребует от чиновников отчитываться об активности в соцсетях

12.01.2017
Госдума. Фото Граней.Ру
Госдума. Фото Граней.Ру
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Сотрудников Госдумы обязали отчитываться об "общедоступной информации", которую они размещали в интернете. Как пишет "Коммерсант", предложение ознакомиться с новой формой отчетности появилось во внутренней думской сети, где размещается информация о работе нижней палаты. Информацию подтвердили сотрудники аппарата Госдумы.

Форму "предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов", на которых чиновниками размещалась "общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать", 28 декабря 2016 года своим распоряжением утвердило правительство. Согласно ей, чиновник обязан сначала заполнить информацию о себе, после чего в специально пронумерованной графе проставить некие "адреса сайта" или "страницы сайта", где им размещалась информация. Точность сведений должна быть удостоверена подписью.

Подзаконный акт правительства был одобрен во исполнение поправок к законам "О государственной гражданской службе" и "О муниципальной службе", принятых летом 2016 года. Поправки депутатов Владимира Бурматова и Андрея Лугового тогда вносились не отдельной инициативой, а ко второму чтению другого законопроекта.

В законе появились отдельные статьи - "Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет". Согласно поправкам, сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на службу, причем о действиях за три года.

Опрошенные изданием чиновники уже посетовали, что будут существенно перегружены отчетностью, а также заявили, что исполнить этот закон на практике будет затруднительно. Необходимо внести в табличку, предложенную формой, "все посты, выложенные в соцсетях", не говоря о других сайтах, отметил один из собеседников издания, но но вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно. Между тем источник в аппарате Госдумы уверен, что "все будет доведено в срок".

В России неоднократно предлагалось ограничить госслужащим право пользования соцсетями и мессенджарами, особенно иностранными. В 2015 году внимание к использованию госслужащими иностранных сервисов привлек секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, с увеличением числа компьютерных атак на информационные системы органов власти "отмечается наличие в системах программных средств иностранных технических разведок".

В октябре 2015 года депутат Вадим Соловьев внес на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками к ст. 17 закона "О государственной гражданской службе", которыми предлагалось запретить парламентариям и чиновникам пользоваться Google, Yahoo!, WhatsApp, "которые могут использоваться для несанкционированного доступа к сведениям конфиденциального характера или служебной информации". В марте 2016 года Госдума отклонила законопроект.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
12.01.2017

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