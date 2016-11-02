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В Москве опечатан офис международной организации Amnesty International. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сотрудник российского отделения AI Иван Кондратенко.

"Сегодня с утра мы обнаружили, что офис Amnesty в Москве опечатан, замки выломаны (и вставлены новые), написано, что нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вывести вещи. Все наши компьютеры, бумаги, личные вещи - все осталось там, за закрытыми дверьми", - написал Кондратенко.

По его словам, перед этим сотрудникам не приходило каких-либо предупреждающих бумаг или уведомлений, не было и телефонных звонков. Amnesty, написал Кондратенко, арендовала офис в столице больше двадцати лет и все эти годы исправно оплачивала аренду помещения.

В Кремле, как передает РБК, не располагают информацией об опечатывании офиса. "В первый раз об этом слышу. Я абсолютно не располагаю никакой информацией на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предположил, что "здесь какой-то информацией, возможно, обладают сотрудники офиса", и порекомендовал обратиться к ним.

В отделе внутренних и внешних коммуникаций Департамента городского имущества сказали, что в курсе ситуации с правозащитниками, но пока не готовы ответить на вопрос о причинах вскрытия офиса.

Накануне Amnesty International выступила с требованием расследовать пытки Ильдара Дадина, а также немедленно освободить его.