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новость Пожар в доме престарелых в Красноярске: трое погибших

28.08.2017
Пожар в Красноярcке. Кадр видео с YouTube-канала kraschp
Пожар в Красноярcке. Кадр видео с YouTube-канала kraschp
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Три человека погибли, один пострадал в результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске. Пострадавшего отправили в ожоговую реанимацию. 34 человека, находившихся внутри, эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Возгорание произошло в 11:30 мск в пансионате для престарелых на улице Авиационной. По предварительным сведениям, сначала загорелось строение, примыкавшее к забору пансионата, а затем огонь перекинулся на террасу и второй этаж дома престарелых.

Как сообщал Интерфакс, в 13:08 мск МЧС удалось потушить пламя.

По факту пожара следственное ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы. СКР ищет владельца постройки, с которой начался пожар.

За последние десять лет в России произошло более 20 пожаров в домах престарелых и других учреждениях подобного типа. Последний такой пожар случился в декабре 2015 года в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области. Тогда погибли 23 пациента учреждения.

21 августа крупный пожар произошел в частном секторе Ростова-на-Дону, свыше 40 человек пострадали. На другой день пожарные нашли на месте возгорания тело погибшего. 23 августа источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пожар предположительно произошел из-за умышленных поджогов в нескольких местах.

30 июля пожар произошел в больнице приморского управления ФСИН, расположенной на территории СИЗО Владивостока. Погибли четверо заключенных. Предположительно это случилось из-за возгорания электропроводки на первом этаже складского помещения. По факту трагедии СКР возбудил против работников больницы дело по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Им грозит до семи лет колонии.

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28.08.2017
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