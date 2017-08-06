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Во Владимирской области над федеральной трассой М7 ("Волга") обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает "Зебра-ТВ".

Инцидент произошел около 16:40 на 305-м километре дороги у села Пировы-Городищи близ города Вязники. Как предполагает издание, обрушилась временная конструкция, возведенная над объездом Вязников на время ремонта участка трассы. Из-за ремонта движение на этом участке ведется всего по двум полосам: одна полоса в сторону Нижнего Новгорода, другая - в сторону Москвы.

Как утверждается, у грузовика-манипулятора, проезжавшего под мостом, стрела по неизвестной причине самопроизвольно раскрылась на ходу. Эта стрела и задела мост.

Упавшая конструкция повредила два грузовика и мотоцикл. Два человека - водитель одного из грузовиков и мотоциклист - пострадали. Они доставлены в ЦРБ в Вязниках. Насколько тяжелы их травмы, не уточняется.

На самом мосту, говорится в публикации, людей во время инцидента не было.

Движение по трассе "Волга" оказалось перекрыто полностью. Образовалась огромная пробка. Прибывшие спасатели организовали объезд заблокированного участка через Пировы-Городищи.

Однако, по информации регионального главка МЧС, уже в 18:50 дорогу расчистили и движение по ней возобновили.

На сайте областного управления СКР информация о доследственной проверке по факту инцидента или о возбуждении дела по состоянию на 20:40 воскресенья отсутствовала.