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Полиция возбудила дело по статье 116 УК (побои, до двух лет колонии) против бывшего боевика ДНР, избившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в парке Горького в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел, когда Развозжаев, корреспондент программы "Чрезвычайное происшествие", вел репортаж о праздновании дня ВДВ из парка Горького. Когда журналист стал рассказывать, почему ВДВ называют "элитными войсками", к нему подошел мужчина и стал нецензурно выражаться. При этом он угрожал "захватить Украину". Когда Развозжаев попросил его помолчать, тот ударил репортера по лицу в прямом эфире.

Нападавший убежал, однако вскоре был задержан. Как сообщается на сайте НТВ, он не имел отношения к ВДВ. По сведениям телеканала, нападавший - 32-летний Александр Орлов. Мужчина был одет в футболку с надписью "Оплот" - это название одного из батальонов боевиков ДНР и одноименной общественной организации, возглавляемой руководителем "республики" Александром Захарченко. По данным Life, задержанный рассказал полицейским, что воевал, но "не в России, а там, где Захарченко", видимо, имея в виду боевые действия в Донбассе.

В "Оплоте", однако, утверждают, что мужчина не имел отношения к организации. Захарченко написал в своем твиттере, что нападавший "зря прикрывался именами "Оплота" и ДНР".

Позже НТВ опубликовала видео, на котором Орлов предлагает извиниться перед журналистом и заплатить ему компенсацию. "Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все", - сказал задержанный.

На ВК-странице Орлова много репостов материалов движения "Сорок сороков". Православные активисты, однако, также отрицают, что Орлов имел отношение к организации.