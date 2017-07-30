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новость Пожар в СИЗО Владивостока: погибли четверо заключенных

30.07.2017
СИЗО-1 Приморского края, Владивосток. Фото: vkapkane.net
СИЗО-1 Приморского края, Владивосток. Фото: vkapkane.net
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Четверо заключенных погибли при пожаре в СИЗО-1 Владивостока. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Приморскому краю.

Как сообщается, заключенные скончались от сильного задымления.

Пожар в пятиэтажном здании изолятора начался около 21:50 по местному времени (14:50 мск). Во ФСИН утверждают, что возгорание произошло в хозяйственных помещениях краевой больницы службы исполнения наказаний, расположенной на территории СИЗО. По сведениям источника РИА "Новости" в экстренных службах, пожар начался в бытовой комнате на первом этаже учреждения. Тела погибших были найдены на верхних этажах.

О причинах пожара не сообщается. ФСИН не раскрывает личности погибших.

В феврале две осужденные погибли при пожаре в женском отделении Центральной больницы №1, расположенной на территории исправительной колонии №6 в Иркутске.

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30.07.2017
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