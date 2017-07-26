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новость Ространснадзор признал опасным состояние московских электричек

26.07.2017
Электричка. Фото: ppk-piter.ru
Электричка. Фото: ppk-piter.ru
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В Ространснадзоре признали опасным состояние московских электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем, сообщает "Коммерсант". Ведомство выявило многочисленные нарушения работы в ремонте и обслуживании подвижного состава.

Масштабная проверка затронула столичные вокзалы и пять моторвагонных депо. Как сообщили источники издания, ремонт составов проводился "формально". Акты о выполненных работах подписывали, но ремонтировали некачественно. Итоги проверки могут привести в выходу из обращения всего подвижного состава, прошедшего ремонт. Также могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты.

Пока Ространснадзор запретил ремонтировать вагоны только в депо Перерва. Эксплуатантам выданы предписания по устранению нарушений. Результаты проверки также переданы в транспортную прокуратуру.

В Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что за прошлый год московские электрички перевезли около 540 миллионов пассажиров. У ЦППК есть свои поезда, а также арендованные у ОАО "РЖД". Свой подвижной состав компания ремонтирует сама, а арендованным занимается "РЖД".

В ЦППК сообщили, что получили предписание Ространснадзора и разработали план мероприятий.

Поводом для проверки стала в ночь на 9 апреля авария в московском районе Кунцево. Тогда на путях столкнулись электричка и пассажирский поезд "Москва - Брест". 12 пассажиров пришлось госпитализировать, всего за медицинской помощью обратились 50 человек. Движение поездов на белорусском направлении было приостановлено и возобновилось только к утру.

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26.07.2017
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