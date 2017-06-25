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В английском городе Ньюкасл-апон-Тайн машина, въехав с проезжей части на тротуар, врезалась в толпу мусульман, собравшихся у спортивного центра Westgate по случаю праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам), отмечаемого по окончании месяца рамадан. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как передает полиция графства Нортумберленд, информация об инциденте поступила в 9:14 по местному времени (11:14 мск).

Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы. Один ребенок находится в критическом состоянии.

Управляла машиной 42-летняя женщина. Она задержана.

Картина инцидента пока точно не установлена, однако, по предварительным сведениям полиции, это не был теракт.

В молитве по случаю Ид аль-фитр принимали участие сотни мусульман. Один из очевидцев рассказал Би-Би-Си, что задержанная сама участвовала в молитве, а затем села в автомобиль, намереваясь уехать, но, как предположил он, не справилась с управлением.

На место инцидента выезжала лорд-мэр города Линда Райт.

19 июня в лондонском районе Финсбери-парк грузовик врезался в толпу у центра социальной поддержки мусульман. Один человек погиб, еще восемь получили травмы. За рулем машины был 48-летний мужчина. Мусульмане задержали его и передали полиции.

Один из лидеров общины Харун Хан заявил, что виновник инцидента "руководствовался исламофобией".