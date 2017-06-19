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В Москве на Курском вокзале столкнулись электричка Нахабино - Щербинка и скоростной поезд "Стриж", прибывший в столицу из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 14:38 понедельника. По предварительной информации, при отправке электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов. Вагоны накренились и задели подъезжавший "Стриж".

Два пассажира скоростного поезда обратились в медпункт вокзала в связи с ушибами.

На место происшествия отправились два восстановительных поезда.

В ночь на 9 апреля у Белорусского вокзала электричка столкнулась с поездом Москва - Брест. Локомотив скорого поезда получил повреждения, один из вагонов электрички сошел с рельсов. Пострадали 50 человек, в том числе иностранные граждане; 12 потребовалась госпитализация.

СКР возбудил дело по части 1 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба), предусматривающей до двух лет колонии.