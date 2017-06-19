О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/m.261883.html | http://mirror715.graniru.info/Events/m.261883.html
Также: Происшествия, Здоровье, Общество

новость В Москве на Курском вокзале столкнулись два поезда

19.06.2017
После столкновения на Курском вокзале. Фото из Инстаграма Дмитрия Шатохина (@dimachateau)
После столкновения на Курском вокзале. Фото из Инстаграма Дмитрия Шатохина (@dimachateau)
Реклама

В Москве на Курском вокзале столкнулись электричка Нахабино - Щербинка и скоростной поезд "Стриж", прибывший в столицу из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 14:38 понедельника. По предварительной информации, при отправке электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов. Вагоны накренились и задели подъезжавший "Стриж".

Два пассажира скоростного поезда обратились в медпункт вокзала в связи с ушибами.

На место происшествия отправились два восстановительных поезда.

В ночь на 9 апреля у Белорусского вокзала электричка столкнулась с поездом Москва - Брест. Локомотив скорого поезда получил повреждения, один из вагонов электрички сошел с рельсов. Пострадали 50 человек, в том числе иностранные граждане; 12 потребовалась госпитализация.

СКР возбудил дело по части 1 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба), предусматривающей до двух лет колонии.

Оставить комментарий Обсудить
19.06.2017
новость Новости по теме
09.04.2017 В Москве в железнодорожной аварии пострадали 50 человек →
20.05.2014 В Подмосковье пять человек погибли в результате столкновения поездов →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29017
Play own
Скорбь на скорую руку
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
28597
Play own
Марш Бориса Немцова
Реклама
Наши спонсоры
16446
20375
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Странная магия Навального
статья Полусистемный Ройзман
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Станем достойны Путина
383
новость Сирия: американцы сбили самолет
Самолет F/A-18E Super Hornet. Фото: boeing.com
новость Зона против Стомахина: попытка № 5
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
новость Голодовка политзека Шишкина
Виталий Шишкин. Фото из личной хроники Facebook
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Колымское и крымское
383
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Протестующим - газовые камеры
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость Дело Льюиса уходит в суд
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Санкции против Крыма продлены
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость Новая победа Макрона
Национальное собрание Франции
новость Лондон: теракт против мусульман
На месте теракта. Фото: @Ersin Satlyk
в блоге Свобода для диктатуры
59
новость "Маргинальные антикастристы" из Майами
Рауль Кастро и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Мужество росгвардейца
383
новость Срок Кулию подтвержден
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
новость ЕС: санкции против хакеров
Хакер. Фото: spy-soft.net
новость ФСБ: Застрелен "бомбист"
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru