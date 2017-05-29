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В ночь на воскресенье в центре Москвы неизвестные подожгли 4-метровый поклонный крест, установленный у Спасо-Андроникова монастыря. Об этом 28 мая сообщил Интерфакс.

Крест также был изрублен топором. Как передавал РЕН-ТВ, сначала его пытались срубить, а когда это не удалось - облили горючим и подожгли.

Конструкция сильно обгорела, но устояла. Небольшая икона перед крестом покрылась копотью.

Полиция разыскивает поджигателей. Информации об их поимке, так же как и о возбуждении дела, по состоянию на 15 часов понедельника не поступало.

Поклонный крест установлен на месте колодца, вырытого основателем монастыря преподобным Андроником в 1357 году. Православные считают этот колодец чудотворным.

За последние годы в разных регионах России совершено множество атак на поклонные кресты. Их ломали, спиливали, срубали; один раз на кресте вывесили чучело. Насколько известно, раскрыта была только часть подобных нападений.