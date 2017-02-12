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новость В Республике Алтай рухнул вертолет, на котором летел бывший вице-премьер региона Банных

12.02.2017
Анатолий Банных. Фото: altapress.ru
Анатолий Банных. Фото: altapress.ru
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В озеро Телецкое в Турочакском районе Республики Алтай упал вертолет, на котором летел бывший вице-премьер региона Анатолий Банных. Об этом сообщает ТАСС. Помимо чиновника на борту находились его жена Елена, двое детей - мальчик и девочка, - а также пилот Дмитрий Ракитский.

По информации агентства, вечером 12 февраля вертолет Robinson R66, принадлежащий клубу "Алтай-авиа", совершал экскурсионный полет по маршруту площадка Карасук - озеро Телецкое - площадка Карасук. Сотрудники Алтайского биосферного заповедника обратили внимание, что примерно в 1 километре от мыса Кокши бортовые огни пролетавшего над озером самолета погасли.

К поисковым работам предполагается привлечь четыре вертолета и подводный аппарат.

На вопрос о причинах инцидента источник ТАСС ответить затруднился, пояснив, что какие-либо версии можно будет выдвигать лишь после обнаружения вертолета.

9 января 2009 года Банных - на тот момент действующий вице-премьер и представитель региона при правительстве России - находился на борту вертолета Ми-8, упавшего на Алтайский заповедник между селами Чемал и Кош-Агач. Всего на вертолете летели 11 человек; семь из них погибли, в том числе полпред тогдашнего президента Дмитрия Медведева в Госдуме Александр Косопкин.

Вскоре выяснилось, что чиновники и их знакомые вели с вертолета охоту на архаров. Между тем эти животные включены в Красную книгу России, и любая охота на них запрещена.

Против выживших пассажиров Ми-8, в том числе Банных, возбудили дело по части 2 статьи 258 УК (незаконная охота в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающей до двух лет колонии. Однако 23 мая 2011 года Кош-Агачский райсуд региона оправдал фигурантов. 11 августа того же года Верховный суд Республики Алтай отменил приговор, вернув дело на новое рассмотрение. В итоге 16 декабря 2011-го Кош-Агачский райсуд прекратил дело за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

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12.02.2017

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