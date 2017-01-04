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новость В Калининграде закрыли аэропорт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

04.01.2017
Аэропорт Храброво в Калининграде. Фото: avia.pro
Аэропорт Храброво в Калининграде. Фото: avia.pro
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В Калининграде временно закрыли аэропорт Храброво. Как сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области,аэропорт будет закрыт до десяти часов утра по местному времени из-за ЧП, которое произошло в ночь на среду.

3 января в 22 часа 55 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что совершавший посадку самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера, следовавшего по маршруту Москва - Калининград, находились 167 пассажиров. В результате ЧП никто из них не пострадал.

Информацию подтвердили в пресс-службе "Аэрофлота". В авиакомпании уточнили, что у самолета подломило переднюю стойку шасси.

"Воздушное судно, выполнявшее рейс SU 1008 Москва - Калининград, после посадки выкатилось за пределы ВПП, после чего подломило переднюю стойку шасси. Пассажиров сняли с борта ВС, пострадавших нет, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота". - Вдобавок было низкое сцепление на ВПП и сильный боковой ветер".

Как следует из разошедшегося по соцсетям видео, пассажиры покидали борт авиалайнера по надувным аварийным трапам.

В настоящее время самолет убирают с места происшествия, чтобы в дальнейшем оценить его техническое состояние и подготовить взлетно-посадочную полосу к открытию аэропорта.

Авиационная служба безопасности аэропорта начала расследование инцидента. "Расследование происшествия начали службы авиационной безопасности аэропорта Храброво и представители компании "Аэрофлота", информация о происшествии передана в Росавиацию", - сказал представитель дирекции аэропорта.

Причины происшествия пока не называются. Характер повреждений, полученных самолетом официально также не назван.

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04.01.2017

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