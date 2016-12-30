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Также: Происшествия, Криминал

новость СКР возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Москве

30.12.2016
Автомат "Кедр". Фото: spec-naz.org
Автомат "Кедр". Фото: spec-naz.org
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на наряд Росгвардии в Новой Москве. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СКР. Дело возбуждено по статье 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СКР", - добавили в ведомстве.

Накануне вечером наряд вневедомственной охраны Росгвардии приехал на вызов об ограблении магазина "Дикси" в поселке Роговское Троицкого административного округа Москвы. Там на росгвардейцев напали неизвестные. Они застрелили 30-летнего сержанта УВО, ранили его напарника и похитили два табельных пистолета и автомата "Кедр".

По данным LifeNews, обстоятельства происшедшего были несколько иными - правоохранители якобы приехали на вызов о шумной компании рядом с магазином в поселке. На месте сотрудники Росгвардии никого не обнаружили и зашли на территорию заброшенной пожарной части.

"Семеро мужчин сперва разоружили сотрудников, потом обстреляли их из этого же оружия. Один росгвардеец погиб от пули в живот, второму удалось выжить", - рассказал источник портала.

В Подмосковье был объявлен план "Вулкан". Вскоре были задержаны восемь человек, причастных к нападению на силовиков. Оружие, похищенное у росгвардейцев, изъяли.

По данным ТАСС, задержанные за нападение причастны к нескольким ограблениям и разбою в столичном регионе. "Задержанные лица являются жителями разных регионов России и входят в организованную группу. Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия",- сказал собеседник агентства.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.12.2016

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