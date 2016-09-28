О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Events/m.254983.html
Также: Происшествия, Партии, Россия, Политика

новость Лидер SERB Гоша Тарасевич избит неизвестными

28.09.2016
Избитый Гоша Тарасевич. Фото с ВК-страницы боевика
Избитый Гоша Тарасевич. Фото с ВК-страницы боевика
Реклама

Лидер черносотенного движения SERB Гоша Тарасевич (настоящее имя Игорь Бекетов) избит неизвестными. Об этом он сообщил на своей ВК-странице.

По утверждению Тарасевича, на него напали у подъезда его дома. "Все было быстро и неожиданно, а главное подло", - посетовал он.

Боевик обратился в полицию, однако заметил, что деталей инцидента не помнит.

"Но радоваться национал-предателям России рановато", - заключил Тарасевич.

Боевики SERB, в том числе лично Тарасевич, за последние два года неоднократно нападали на согласованные акции либеральной оппозиции. В частности, 13 августа они явились на пикет "Солидарности" "За мир и против войны с Украиной" у метро Красные ворота и устроили драку. Когда вмешались полицейские, боевики стали драться и с ними. В итоге Тарасевич и еще двое из числа нападавших были задержаны. О возбуждении против них дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти) не сообщалось.

Трое участников пикета после нападения обратились в травмпункт, чтобы снять побои.

В понедельник боевик SERB Александр Петрунько - гражданин Украины, бежавший оттуда и объявленный на родине в розыск, - был арестован в Москве на семь суток по статье КоАП о мелком хулиганстве, после того как днем раньше на выставке фотографий Джока Стёрджеса "Без смущения" в Центре Люмьеров облил несколько снимков. Первоначально сообщалось, что он вылил на экспонаты мочу, однако сам Петрунько уверял, что это была лечебная грязь из Крыма.

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
26.09.2016 Сербовцу Петрунько, облившему фото Стёрджеса, дали 7 суток →
13.08.2016 В Москве прокремлевские боевики избили участников антивоенного пикета →
13.06.2016 В Москве прошла прогулка либералов к Большому Москворецкому мосту →
24.10.2015 Пропутинские боевики у Кремля напали на активиста Ионова →
31.05.2015 Пикетчиков "Солидарности" облили зеленкой и фекалиями →
04.04.2015 Провокаторы снова напали на мемориал Немцова →
24.03.2015 Путинцы осквернили место убийства Немцова →
Фото и Видео
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
25647
Play own
Журналисты и террор: к кому взывать
25448
Play own
Акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде
25458
Play own
"Немцов мост" 27 февраля 2016 года
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
статья На Лубянку! В подвал!
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
новость Арест британского колорада
Бенджамин Стимсон. Фото с личной ВК-страницы
РЕКЛАМА
Loading...
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ОПЕК взвинтила нефтяные цены
Логотип ОПЕК
новость Минздрав: Запрет абортов опасен
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
новость Безработные заплатят за медицину
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
новость США: Сотрудничество можем прекратить
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
в блоге Братья Люмьер не в обиде
383
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
новость "Булава" опять взорвалась
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Дело о репосте Стомахина
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость США могут усилить санкции
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
новость Обыски по делу о разврате
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru