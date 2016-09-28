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Лидер черносотенного движения SERB Гоша Тарасевич (настоящее имя Игорь Бекетов) избит неизвестными. Об этом он сообщил на своей ВК-странице.

По утверждению Тарасевича, на него напали у подъезда его дома. "Все было быстро и неожиданно, а главное подло", - посетовал он.

Боевик обратился в полицию, однако заметил, что деталей инцидента не помнит.

"Но радоваться национал-предателям России рановато", - заключил Тарасевич.

Боевики SERB, в том числе лично Тарасевич, за последние два года неоднократно нападали на согласованные акции либеральной оппозиции. В частности, 13 августа они явились на пикет "Солидарности" "За мир и против войны с Украиной" у метро Красные ворота и устроили драку. Когда вмешались полицейские, боевики стали драться и с ними. В итоге Тарасевич и еще двое из числа нападавших были задержаны. О возбуждении против них дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти) не сообщалось.

Трое участников пикета после нападения обратились в травмпункт, чтобы снять побои.

В понедельник боевик SERB Александр Петрунько - гражданин Украины, бежавший оттуда и объявленный на родине в розыск, - был арестован в Москве на семь суток по статье КоАП о мелком хулиганстве, после того как днем раньше на выставке фотографий Джока Стёрджеса "Без смущения" в Центре Люмьеров облил несколько снимков. Первоначально сообщалось, что он вылил на экспонаты мочу, однако сам Петрунько уверял, что это была лечебная грязь из Крыма.