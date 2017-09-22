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новость В Северной Осетии обстрелян пост полиции: трое пострадавших

22.09.2017
Полицейский автомобиль. Кадр Пятого канала
Полицейский автомобиль. Кадр Пятого канала
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Неизвестные в ночь на пятницу обстреляли пост охраны и наблюдения полиции на въезде в поселок Калининский Моздокского района Северной Осетии. В результате пострадали трое полицейских. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.

После нападения госпитализированы 25-летний, 26-летний и 38-летний сотрудники дорожно-постовой службы отдела полиции Моздокского района. Они получили непроникающие ранения различной степени тяжести.

Нападавшие стреляли из кабарина "Сайга", уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По факту обстрела следственное ведомство возбудило дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, для поиска нападавших введен план "Перехват".

6 сентября Национальный антитеррористический комитет отчитался об убийстве троих членов "законспирированной ячейки" "Исламского государства" в районе Суаргомского (Суарского) ущелья близ североосетинского аула Чми. На другой день в комитете заявили о произошедшем тогда же во Владикавказе убийстве еще одного члена той же ячейки.

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22.09.2017
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