О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Terror/m.261574.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Terror/m.261574.html
Также: Террор, Криминал, Регионы, Право, Полиция, Происшествия, Россия, Общество

новость СМИ: В Петербурге задержан гражданин, угрожавший взрывами в метро

11.06.2017
На станции "Невский проспект". Фото: Википедия
На станции "Невский проспект". Фото: Википедия
Реклама

В Петербурге в субботу был задержан 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии, угрожавший взрывами в метро. Об этом сообщает Фонтанка.Ру, не называя имени подозреваемого.

Как утверждается, около 6 утра 10 июня гражданин сообщил о готовящемся взрыве по телефону 112. Он заявил, что на нем надет пояс шахида и, когда он нажмет кнопку, "все взлетит". Несколько минут спустя этот же человек сообщил, что находится у парка Победы, а через два часа поедет взрывать станции "Невский проспект" и "Гостиный двор".

С 7 утра субботы обе эти станции были закрыты для входа и выхода пассажиров. Проверка продолжалась около часа, однако ни бомб, ни смертников силовики не обнаружили. После этого "Невский проспект" и "Гостиный двор" вновь заработали в нормальном режиме.

Подозреваемого оперативники угрозыска задержали около 14 часов. Пока он задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК. Какие статьи УК ему вменены, издание не уточняет.

3 апреля в поезде петербургского метро на станции "Сенная площадь" произошел взрыв. 11 человек погибли на месте, еще пятеро умерли позже. Около 50 пассажиров пострадали.

Как утверждал СКР, взорвался смертник - 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции "Площадь Восстания". Это устройство, однако, не сработало.

По делу о причастности к теракту арестованы больше десятка человек - приезжие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Причастность по крайней мере некоторых фигурантов к теракту вызывает большие сомнения. Так, видеозапись задержания уроженца Киргизии Акрама Азимова оперативниками ФСБ представляла собой постановку.

Оставить комментарий Обсудить
11.06.2017
новость Новости по теме
02.06.2017 "Коммерсант": Задержанные в Москве предполагаемые сторонники ИГ планировали теракт в метро →
12.05.2017 СКР: У фигуранта дела о питерском теракте нашли самодельную бомбу →
03.04.2017 Взрыв в петербургском метро: до 14 погибших, до 47 пострадавших →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29017
Play own
Скорбь на скорую руку
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
28597
Play own
Марш Бориса Немцова
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Димон на сайте прокуратуры
Скриншот сообщения с сайта прокуратуры Ярославской области
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
новость Стрельба в Кратове
Полицейская операция в Кратове. Кадр трансляции
новость Амриев отказался от адвоката КППП
Петр Заикин. Фото с личной ФБ-страницы
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Дело 26 марта": новый задержанный
Алексей Политиков. Кадр видео с youtube-канала "Артподготовка-ДВ"
новость Московская полиция предупреждает
ОМОН на протестной акции. Фото Евгении Михеевой
новость Катар благодарит Россию
Российско-катарские переговоры. Фото: mid.ru
в блоге Как растут единоросы
383
в блоге Парад, которого не было
383
новость Путин впервые упомянул о внуках
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Секретные встречи по Сирии
Бомбардировка объекта в Сирии. Съемка Минобороны России
новость Трамп: Дам показания под присягой
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Дыра в РКН: пострадали банки
Эмблема Роскомнадзора
в блоге Хайку выше Конституции
383
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Философ и голая баба
383
новость "Заведомо ложная" блокировка
Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы