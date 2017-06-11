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В Петербурге в субботу был задержан 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии, угрожавший взрывами в метро. Об этом сообщает Фонтанка.Ру, не называя имени подозреваемого.

Как утверждается, около 6 утра 10 июня гражданин сообщил о готовящемся взрыве по телефону 112. Он заявил, что на нем надет пояс шахида и, когда он нажмет кнопку, "все взлетит". Несколько минут спустя этот же человек сообщил, что находится у парка Победы, а через два часа поедет взрывать станции "Невский проспект" и "Гостиный двор".

С 7 утра субботы обе эти станции были закрыты для входа и выхода пассажиров. Проверка продолжалась около часа, однако ни бомб, ни смертников силовики не обнаружили. После этого "Невский проспект" и "Гостиный двор" вновь заработали в нормальном режиме.

Подозреваемого оперативники угрозыска задержали около 14 часов. Пока он задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК. Какие статьи УК ему вменены, издание не уточняет.

3 апреля в поезде петербургского метро на станции "Сенная площадь" произошел взрыв. 11 человек погибли на месте, еще пятеро умерли позже. Около 50 пассажиров пострадали.

Как утверждал СКР, взорвался смертник - 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции "Площадь Восстания". Это устройство, однако, не сработало.

По делу о причастности к теракту арестованы больше десятка человек - приезжие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Причастность по крайней мере некоторых фигурантов к теракту вызывает большие сомнения. Так, видеозапись задержания уроженца Киргизии Акрама Азимова оперативниками ФСБ представляла собой постановку.