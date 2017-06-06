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новость Названо имя третьего лондонского террориста

06.06.2017
Хурам Шазад Бутт, Рашид Редан и Йозеф Загба (слева направо). Фото: met.police.uk
Хурам Шазад Бутт, Рашид Редан и Йозеф Загба (слева направо). Фото: met.police.uk
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Полиция Лондона опубликовала имя третьего террориста, убитого в британской столице 30 мая. Им оказался 22-летний Йозеф Загба, сообщается на сайте полиции.

По данным правоохринителей, Загба - итальянец, уроженец Марокко. При этом раньше он не попадал в поле зрения британской контрразведки. Загба, как и другие два террориста, жил на востоке Лондона.

В понедельник полиция раскрыла данные первых двух участников теракта. Один из них, 27-летний Хурам Шазад Бутт, уроженец Пакистана и подданный Британии, уже привлекал внимание полиции и MI5. Второй, Рашид Редван, называвший себя подданым Марокко и гражданином Ливии, не попадал в поле зрения властей. У Редвана был паспорт на другое имя.

О Бутте писали, что он имел кличку Абз, а в 2016 году его сняли в документальном фильме о британских радикальных мусульманах. В этом фильме он размахивал флагом ИГ в лондонском Риджентс-парке. На другой видеозаписи убитый был запечатлен рядом с двумя исламскими проповедниками, хорошо известными британским спецслужбам своими экстремистскими взглядами. Один из друзей террориста сообщал, что покойный пытался вовлечь в радикальный ислам маленьких детей в парке, угощая их конфетами и давая деньги. Знакомые как минимум дважды жаловались на него в полицию.

Также известно, что у одного из исламистов оказалось удостоверение личности, выданное в Ирландии. Как писали СМИ, этот террорист родился в Марокко, раньше жил в Дублине и был женат на женщине из Шотландии. В поле зрения ирландских служб безопасности не попадал.

Об установлении личностей троих террористов стало известно в понедельник.

В субботу около 22 часов на Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки.

Это был третий теракт в Великобритании за последние два с половиной месяца. Жертвами атаки стали семь человек, в том числе приезжие из Франции и Канады. В больницах остаются 36 раненых, из них 21 в критическом состоянии. Среди раненых четверо полицейских. Ножевые ранения получили двое австралийцев, ранены также семеро французов, еще один гражданин Франции числится пропавшим без вести.

По делу об атаке в доме одного из террористов в Баркинге задержали 12 человек. Сообщалось, что один из задержанных уже освобожден.

4 июня ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Проверить правдивость сообщения пока не представляется возможным.

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06.06.2017
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