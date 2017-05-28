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новость Глядя в лицо угрозе

Полиция опубликовала фотографии манчестерского террориста
28.05.2017
Опубликованные полицией фото Салмана Абеди
Опубликованные полицией фото Салмана Абеди
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Полиция Манчестера опубликовала фотографии смертника Салмана Абеди, совершившего 22 мая теракт на Manchester Arena. В сообщении в официальном твиттере полиция просит сообщить любую информацию о его передвижениях с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию из Ливии.

Фотографии, предоставленные полицией, - это кадры с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых в день теракта попал Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила. Незадолго до взрыва Абеди побывал в квартире, которую он снимал в центре Манчестера, говорится в сообщении. Там же, предположительно, он внес последние изменения в конструкцию своего взрывного устройства, после чего отправился на арену.

Полиция отметила прогресс в расследовании, в котором участвуют около тысячи человек. Еще сотни офицеров заняты обеспечением безопасности в Большом Манчестере. Полиция провела обыски в 14 местах. По подозрению в терроризме арестованы уже 13 человек, в том числе брат Абеди.

В субботу уровень террористической угрозы в Британии, повышенный после взрыва в Манчестере до максимального "критического", снизили до "серьезного". Этот уровень предполагает, что совершение террористического нападения "очень вероятно". "Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.

Еще в пятницу глава контртеррористических операций Скотленд-Ярда Марк Роули призвал людей не отменять запланированные походы на концерты и другие публичные мероприятия. По его словам, следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети, к которой принадлежал Абеди.

Взрыв на Manchester Arena произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. На стадионе находились около 21 тысячи человек, среди которых было много детей. Погибли 22 человека, в том числе восьмилетняя девочка. В больницы Манчестера доставили 64 раненых, 20 из них в критическом состоянии. Среди раненых было 12 детей в возрасте до 16 лет.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала действия смертника как проявление "ужасающей тошнотворной трусости".

В среду в британской полиции заявили, что над подготовкой взрыва в Манчестере работала террористическая сеть. "Эта атака была более сложно организована, чем те, которые мы видели раньше. Скорее всего, он (террорист. - Ред.) действовал не в одиночку", - отметила министр внутренних дел Эмбер Радд.

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28.05.2017
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