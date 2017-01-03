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новость Глава МВД Германии предложил пересмотреть миграционное законодательство

03.01.2017
Томас де Мезьер. Фото: theasianherald.com
Томас де Мезьер. Фото: theasianherald.com
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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил пересмотреть миграционное законодательство страны в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине. Как передает "Немецкая волна", по мнению министра, федеральные власти должны обладать большими полномочиями при задержании и депортации мигрантов, в случае, если они представляют угрозу безопасности.

Мезьер также высказался за создание в Германии федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежище. Подобные центры будут снижать нагрузку на федеральные земли.

"В соответствии с законодательством создание подобных центров возможно уже сейчас. Разместить их можно было бы преимущественно неподалеку от аэропортов", - считает министр.

Мезьер также высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне.

Глава МВД затронул и проблему защиты от кибератак. По его словам, Берлину не следует исключать сценариев, при которых реакцией на подобные инциденты могут стать "активные ответные меры и контрнападения".

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика.

21 декабря полиция объявила, что по подозрению в теракте разыскивается 24-летний уроженец Туниса Анис Амри.

Амри удалось покинуть Германию. Через Францию он приехал на поезде в в Турин, а затем в Милан. В ночь на 23 декабря полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Амри кричал "Аллах акбар" и ранил одного из полицейских в плечо. В перестрелке с полицией он был убит.

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03.01.2017

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