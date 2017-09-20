О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Disaster/m.264125.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Disaster/m.264125.html
Также: Катастрофы, Происшествия

новость В Мексике произошло разрушительное землетрясение

20.09.2017
Землетрясение в Мексике. Кадр местного телевидения
Землетрясение в Мексике. Кадр местного телевидения
Реклама

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Associated Press. Местные власти подтвердили гибель 248 человек, но число жертв может быть значительно больше.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Пуэбла-де-Сарагоса в 120 км к юго-востоку от Мехико. После толчков произошло извержение находящегося вблизи столицы вулкана Попокатепетль. Мексиканские сейсмологи в настоящий момент оценивают ситуацию на вулкане "красной тревогой" - одним из высших уровней.

Подземный толчок обрушил десятки зданий в густонаселенных районах столицы, под завалами могут находиться люди. Сотни добровольцев участвуют в поисках вместе со спасателями.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что тела 20 детей и двоих взрослых найдены под завалами на месте школы в Мехико. Продолжаются поиски еще 30 детей и восьми взрослых, находившихся в школе во время землетрясения.

В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тысячи военнослужащих. 3,5 миллиона человек остаются без электроснабжения.

8 сентября в Мексике также произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался у побережья страны. Жертвами стихии стали более 200 человек.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
20.09.2017
новость Новости по теме
07.12.2016 Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 50 человек →
30.10.2016 В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,6 →
25.08.2016 Число жертв землетрясения в Италии возросло до 247 человек →
17.04.2016 Землетрясение в Эквадоре: 233 погибших, более 1500 раненых →
16.04.2016 Жертвами землетрясений в Японии стали более 30 человек →
Фото и Видео
23792
Play own
Трагедия "Боинга". Год спустя
Цветы и посольства Голландии в Москве. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Катастрофа "Боинга": москвичи у посольства Нидерландов (5 фото)
Годовщина трагедии Крыска. Смотровая площадка Воробьевых гор, 6 июля 2013 г. Фото Ники Максимюк
Годовщина трагедии Крымска (12 фото)
На месте крушения Ту-204 во Внукове. Фото Александра Усольцева (@usolt)
Катастрофа Ту-204 во Внуково (6 фото)
Реклама
Выбор читателей
новость Подробности инцидента на "Лужском"
Вертолет Ка-52. Фото: oboronprom.ru
новость Кто нарушает договор о РСМД
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Случайные жертвы учений
Инцидент на полигоне "Лужский". Кадр видеозаписи
новость Беслан: решение ЕСПЧ в силе
Акция матерей Беслана, 01.09.2016. Фото Елены Костюченко
статья Черные идут
РЕКЛАМА
статья Ким Чен Ын и смерть
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп в ООН: Разрушим КНДР
Дональд Трамп на сессии Генассамблеи ООН. Кадр трансляции "Радио Свобода"
в блоге Будь смелей, бизнесмен!
383
новость США поставят Киеву оружие
Флаги США и Украины. Фото со страницы Петра Порошенко
в блоге Где ты, наследник?
383
новость Вечерний обход в Севастополе
Ведомственный дом ВМС Украины в Балаклаве. Фото: krymr.com
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Россия против реформы ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
новость Забайкалье: новые голодовщики
Участники голодовки бывших работников Вершино-Дарасунского рудника. Кадр видео с youtube-канала arsmaks
в блоге Президенты и монументы
383
новость Против памятника Калашникову
Открытие памятника Михаилу Калашникову. Кадр трансляции
новость Иск семьи Валленберга отклонен
Рауль Валленберг, 1944 год
в блоге Спортсмен на троне
383
в блоге Чтение в сердцах
383
новость Кто напал на Ляскина
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста