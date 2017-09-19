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Также: Катастрофы, Автомобили, Здоровье, Война, Происшествия, Общество

новость Командующий ВДВ Сердюков попал в больницу после ДТП

19.09.2017
Андрей Сердюков. Фото: mil.ru
Андрей Сердюков. Фото: mil.ru
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Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков попал в больницу после ДТП в Мурманской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Катастрофа произошла еще в пятницу, 15 сентября. Как утверждается, состояние Сердюкова удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Между тем Лента.Ру, ссылаясь на два источника, в том числе в МВД, передает, что 55-летний Сердюков был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота (Североморск) в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и серьезной черепно-мозговой травмой. В этот же госпиталь привезли еще одного пострадавшего - 52-летнего генерал-майора Владимира Кочеткова, заместителя Сердюкова по воздушно-десантной подготовке. Как сообщается, у Кочеткова множественные переломы.

Также, пишет издание, травмы получили 49-летний помощник и 35-летний адъютант Сердюкова. У водителя оказались только небольшие ушибы.

В Мурманскую область Сердюков и Кочетков прибыли с инспекцией. Днем 15 сентября микроавтобус главкома Volkswagen Caravella, принадлежащий центру обеспечения деятельности Северного флота, следовал в сопровождении машин военной автоинспекции по автодороге Р21 "Кола". На 1420-м километре трассы в Кольском районе в кортеж врезался выехавший со встречной полосы Chevrolet Lanos. В результате автобус с генералами перевернулся.

Водитель Chevrolet - 34-летний житель Мурманска - умер от травм в машине скорой. Его 39-летняя жена находится в больнице с тяжелыми травмами. Двое сыновей пары - 16 и 17 лет - получили, как утверждается, лишь незначительные ушибы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту катастрофы.

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19.09.2017
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