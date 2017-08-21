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новость На эсминном поле

Не менее 10 матросов пропали без вести в результате столкновения эсминца ВМС США с танкером
21.08.2017
Эсминец John S. McCain. Фото: navy.mil
Эсминец John S. McCain. Фото: navy.mil
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По меньшей мере 10 американских матросов числятся пропавшими без вести, пятеро получили травмы в результате столкновения американского эсминца John S. McCain с либерийским танкером Alnic MC. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командование Седьмого флота США.

Инцидент произошел в 06:24 по времени Токио (00:24 мск) к востоку от Малаккского пролива и Сингапура. В результате столкновения у эсминца повреждена корма. По информации Седьмого флота, эсминец самостоятельно движется в порт.

Совместно с местными властями ведутся поисково-спасательные работы. В районе находятся военный корабль ВМС Сингапура и буксиры. Ситуация контролируется с воздуха вертолетами, а также американскими военными самолетами MV-22 Ospreys и SH-60S Sea Hawks.

В момент столкновения на борту Alnic MC, следовавшего из Тайваня в Сингапур, находилось почти 12 тысяч тонн нефти. В результате столкновения танкер получил повреждения, но загрязнения акватории не произошло.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе США в Ёкосуке в Японии. Корабль был заложен в 1991 году в 1999 году введен в эксплуатацию. Экипаж эсминца 337 человек. На вооружении корабля стоят ракеты "Томагавк", артиллерия, ракеты, зенитные орудия, противолодочные и минно-торпедные установки. Также на борту эсминца находится многоцелевой вертолет SH-60 LAMPS.

Эсминец назван в честь Джона С. Маккейна Старшего и Джона С. Маккейна Младшего, двух адмиралов ВМС США. Они соответственно приходятся дедом и отцом сенатору США Джону Маккейну. "Синди (жена Маккейна. - Ред.) и я молимся за моряков корабля USS John S. McCain и признательны поисково-спасательным экипажам за работу", - написал в твиттере сенатор.

В ночь на 18 июня результате столкновения эсминца Седьмого американского флота Fitzgerald с филиппинским торговым судном Crystal у берегов Японии погибли семеро моряков США, трое получили ранения. Американское судно получило две пробоины ниже ватерлинии; затопило радиорубку и вспомогательное машинное отделение.

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21.08.2017
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