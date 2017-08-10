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новость МЧС: Обстановка на затопленном руднике в Якутии ухудшилась

10.08.2017
Спасатели эвакуируют шахтера из рудника "Мир". Кадр МЧС
Спасатели эвакуируют шахтера из рудника "Мир". Кадр МЧС
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Обстановка на затопленном руднике "Мирный" в Якутии, где продолжаются поиски восьмерых пропавших шахтеров, ухудшилась. "Обследование горных выработок показало, что вода в шахте продолжает прибывать, гидрологическая обстановка ухудшается", - сообщается на сайте МЧС.

По словам замминистра Владлена Аксенова, большинство выработок рудника уже затоплены, работу спасателей осложняют множественные завалы и большие пробки из глины.

Для откачки воды в шахте установили несколько мощных насосов.

В спасательной операции, которая проводится сводными бригадами шахтеров компании "АЛРОСА" и горноспасателей МЧС, участвуют около 320 человек, 170 работников МЧС перебросили на шахту из других регионов.

Поиски пропавших шахтеров продолжаются седьмые сутки. 5 августа один из горнорабочих, Алишер Мирзаев, самостоятельно связался со спасателями и был поднят на поверхность. О судьбе остальных горняков ничего не известно.

В пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула. В момент аварии в шахте находился 151 человек. 142 из них были подняты на поверхность еще в день аварии. Двое получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь.

Как заявили в "АЛРОСА", причиной затопления стало неконтролируемое увеличение притока воды из чаши отработанного карьера. Это произошло по причине "резкого ухудшения горно-геологических условий" и размыва вмещающих пород в карьере, пояснили представители компании. Там утверждают, что работы на руднике проводились с требованиями безопасности, шахта никогда не признавалась аварийной и добыча никогда не приостанавливалась из-за нештатных ситуаций.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника "Мир" приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер "Мир" для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, "АЛРОСА" сообщала об обрушении породы на шахте рудника "Мир", в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11 процентов добычи "АЛРОСА".

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10.08.2017
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