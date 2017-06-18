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новость Семеро моряков американского эсминца погибли после столкновения с филиппинским торговым судном

18.06.2017
На борту Fitzgerald после столкновения. Кадр CNN
На борту Fitzgerald после столкновения. Кадр CNN
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В результате столкновения эсминца Седьмого американского флота Fitzgerald с филиппинским торговым судном Crystal у берегов Японии погибли семь моряков США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Как рассказал командующий флотом вице-адмирал Джозеф Окойн, тела погибших обнаружили в затопленных отсеках корабля. Между тем количество жертв Окойн не уточнял.

Трое моряков, включая командира эсминца Брайса Бенсона, доставлены с ранениями в американский военный госпиталь в Ёкосуке, южном пригороде Токио.

В команде филиппинского судна пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на субботу в Тихом океане, примерно в 56 морских милях (104 километра) юго-восточнее Ёкосуки. По данным американских военных моряков, столкновение случилось в 2:30 по местному времени (20:30 пятницы мск), по данным японской береговой охраны - в 1:30. Crystal, который был зафрахтован японской фирмой Nippon Yusen и вез 1080 контейнеров из Нагои в Токио, столкнулся с Fitzgerald. Американское судно получило две пробоины ниже ватерлинии; затопило радиорубку и вспомогательное машинное отделение.

Обстоятельства случившегося, как сообщается, неясны. Их установит расследование.

В команде Fitzgerald было 285 моряков; большинство из них во время инцидента спали. На борту Crystal находились 20 человек, все граждане Филиппин.

Fitzgerald вечером в субботу был доставлен в порт Ёкосуки. Как рассказал Окойн, кораблю причинен значительный ущерб. Эсминец подлежит восстановлению, однако оно займет месяцы. "Надеемся, что меньше года", - заметил вице-адмирал.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.06.2017
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