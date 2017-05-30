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На аэродроме Балашов в Саратовской области потерпел катастрофу учебный самолет Ан-26, http://sledcom.ru/news/item/1131390/сообщает пресс-служба СКР. Погиб курсант учебного авиационного центра Краснодарского военного авиационного института, еще четверо членов экипажа получили ранения.

"По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей", - говорится в сообщении.

На борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. "Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе, тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

В департаменте информации Минобороны сообщили, что самолет Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На место происшествия вылетела специальная комиссия военного ведомства.

Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков было основано в 1930 году. В 2002 году оно было преобразовано в 785-й Балашовский учебный авиационный центр - 4-й авиационный факультет Краснодарского военного авиационного института.

Ан-26 - двухдвигательный винтовой военно-транспортный самолет, грузовая модификация Ан-24. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Этот тип самолета был введен в эксплуатацию в 1973 году.