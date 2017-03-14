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Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны, упавшего в Черное море 25 декабря после взлета из аэропорта Сочи, сообщает "Коммерсант". Эксперты пришли к выводу, что самолет до последнего момента был в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Согласно расшифрованным данным бортовых регистраторов, примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость около 370 км/ч. Однако сразу после этого стала "стремительно развиваться нештатная ситуация", рассказал источник издания. Волков, который должен был и дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки. В течение 10 секунд Ту-154 снижался и в итоге столкнулся с водой.

Причиной катастрофы могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте над морем, пилот не контролировал визуально положение самолета, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта. По мнению экспертов, Волков мог игнорировать показания приборов, полагаясь на свой опыт ошибочные личные ощущения.

В Минобороны выясняют причину "странного поведения" пилота. Изучается его медицинская карта и результаты прохождения психологических тестов. Также проверяется, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом. Экипажу пришлось несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем садиться из-за погодных условий в плохо известный летчикам аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока. По мнению экспертов, это могло спровоцировать у Волкова обострение каких-то хронических заболеваний или привести его в стрессовое состояние

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

28 января"Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что эксперты Минобороны пришли к выводу, что причиной катастрофы Ту-154 в Сочи стали ошибки экипажа. По данным регистраторов, все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. После взрывотехнической экспертизы обломков лайнера была опровергнута и версия о возможном теракте на борту или его обстреле с земли.

Однако в чем состояла ошибка, эксперты определить тогда не смогли. Проблема возникла из-за того, что все технические параметры последнего полета Ту-154, произведенного в 1983 году, были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон. Самописцы оказались в нормальном состоянии и записи удалось прочитать. Однако для сопоставления данных речевого и параметрического приборов необходимо учитывать целый ряд факторов, включая изношенность лентопротяжного механизма, биение ленты и так далее. В итоге изучение записи поручили более опытным гражданским экспертам Межгосударственного авиационного комитета.

20 января глава военного ведомства Сергей Шойгу во время одного из совещаний предложил рассмотреть возможность отказа от эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62. На сегодняшний день ведомство использует 14 самолетов Ту-154Б-2 1979-1985 годов выпуска, семь Ту-154М 1986-2012 годов, 36 Ту-134А и Ту-134А-3 1975-1983 годов, а также девять Ил-62 1977-1992 годов. Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава. До сих пор Минобороны активно обновляло парк боевых самолетов и почти не закупало новые машины для пассажирских перевозок.