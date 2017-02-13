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новость На Алтае обнаружены обломки рухнувшего вертолета и тело одной из жертв катастрофы

13.02.2017
Вертолет Robinson. Фото с сайта компании Robinson
Вертолет Robinson. Фото с сайта компании Robinson
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В Телецком озере обнаружены фрагменты обшивки вертолета Robinson. Как передает ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах региона. По информации источника, обломки найдены в двух километрах от берега.

Также, как дополняет Интерфакс, спасатели начали находить тела погибших. "Обнаружено тело одной из погибших - Елены Ракитской. Его прибило к берегу", - сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердил глава Турочакского района Владислав Рябченко. "Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории - тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено", - сказал он.

В понедельник стало известно, что поиски вертолета ведутся только наземными группами. "Проведение поисковых работ осложняется ухудшением погодных условий: снегопадом и оседанием тумана. В связи с этим вертолет, осуществлявший поиски, совершил посадку на кордоне Кокши. Однако наземные группы продолжают работу", - сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по региону.

В течение часа в село Артыбаш должны доставить барокамеру и десять водолазов, которые начнут готовить и подключать оборудование для поисков в воде. Также в течение дня в Артыбаш прибудет катер на воздушной подушке и глубоководный аппарат "Фалькон". Всего в настоящее время поисками заняты 157 человек и 28 единиц техники.

Также выяснилось, что вертолет выполнял полет с многочисленными нарушениями, а о полете не были уведомлены соответствующие службы.

"Вертолет выполнял полет над заповедной зоной, где, в принципе, полеты запрещены. Также полет осуществлялся в темное время суток, хотя вертолеты данного типа не допущены к полетам в этот период времени", - сообщил источник в службах транспортного надзора региона.

"Полет был несанкционирован. Соответствующие службы уведомлений не получали", - добавил он.

Вертолет Robinson, на борту которого находились пять человек, рухнул в районе Телецкого озера в воскресенье. На борту находились пять человек, в том числе бывший вице-премьер региорна Анатолий Банных, а также шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракитский с женой.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

9 января 2009 года Банных находился на борту вертолета Ми-8, упавшего на Алтайский заповедник между селами Чемал и Кош-Агач. Всего на вертолете летели 11 человек; семь из них погибли, в том числе полпред тогдашнего президента Дмитрия Медведева в Госдуме Александр Косопкин.

Вскоре выяснилось, что чиновники и их знакомые вели с вертолета охоту на архаров. Между тем эти животные включены в Красную книгу России, и любая охота на них запрещена.

Против выживших пассажиров Ми-8, в том числе Банных, возбудили дело по части 2 статьи 258 УК (незаконная охота в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающей до двух лет колонии. Однако 23 мая 2011 года Кош-Агачский райсуд региона оправдал фигурантов. 11 августа того же года Верховный суд Республики Алтай отменил приговор, вернув дело на новое рассмотрение. В итоге 16 декабря 2011-го Кош-Агачский райсуд прекратил дело за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

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13.02.2017

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