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новость "Коммерсант": Основная версия катастрофы Ту-154 - ошибка экипажа

28.01.2017
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
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По результатам анализа записей параметрического самописца эксперты Минобороны пришли к выводу, что причиной катастрофы Ту-154 в Сочи стали ошибки экипажа. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным, все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. После взрывотехнической экспертизы обломков лайнера была опровергнута и версия о возможном теракте на борту или его обстреле с земли. Поэтому единственной версией расследования стала ошибка экипажа.

Однако в чем она состояла, эксперты пока определить не могут. Проблема возникла из-за того, что все технические параметры последнего полета Ту-154, произведенного в 1983 году, были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон. "Сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, "давно забыли, как работать с пленкой", - отмечает издание.

Самописцы оказались в нормальном состоянии и записи удалось прочитать. Однако для сопоставления данных речевого и параметрического приборов необходимо учитывать целый ряд факторов, включая изношенность лентопротяжного механизма, биение ленты и так далее. Из-за этого сроки подготовки окончательного доклада постоянно откладываются.

В субботу представитель Межгосударственного авиационного комитета заявил, что специалисты МАК примут участие в расследовании крушения Ту-154. Он заверил, что научно-технический центр МАК обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

В январе глава военного ведомства Сергей Шойгу во время одного из совещаний предложил рассмотреть возможность отказа от эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62. На сегодняшний день ведомство использует 14 самолетов Ту-154Б-2 1979-1985 годов выпуска, семь Ту-154М 1986-2012 годов, 36 Ту-134А и Ту-134А-3 1975-1983 годов, а также девять Ил-62 1977-1992 годов. Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава. До сих пор Минобороны активно обновляло парк боевых самолетов и почти не закупало новые машины для пассажирских перевозок.

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28.01.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Равнодушие народа

Виталий Портников, 30.12.2016

Возможно, придет время, когда уже при новой власти, способной извиниться за преступления и ошибки предшественников, Россия перестанет восприниматься украинцами как враг. Как опасность. Превратится просто в соседа. Но только своей она для украинцев не будет больше никогда. А это означает, что русское горе никогда не будет украинским.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Небо. Самолет. Божена

Илья Мильштейн, 28.12.2016

Важнее этого сюжета нет ничего. Стертый пост в фейсбуке затмил все прочие новости, относящиеся к авиакатастрофе. Складывается впечатление, что работой следствия интересуется гораздо меньшее количество соотечественников. Считанные единицы пытаются ответить на вопрос о том, что мы забыли в Сирии. Ясно, что все это неспроста. Чудится заговор.

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