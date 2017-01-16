О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Disaster/m.258055.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Disaster/m.258055.html
Также: Катастрофы, Происшествия

новость В Киргизии грузовой "Боинг" рухнул на дачный поселок

16.01.2017
Авиакатастрофа под Бишкеком. Фото: 24.kg
Авиакатастрофа под Бишкеком. Фото: 24.kg
Реклама

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines рухнул на дачный поселок при заходе на посадку в аэропорту Манас под Бишкеком. Как передает Интерфакс, по предварительным данным, погибли 37 человек, включая четырех пилотов. Большинство погибших - жители поселка.

Самолет, следовавший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился при заходе на посадку в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. По словам очевидцев, при падении самолет несколько метров проехал по поселку "Дача".

По данным киргизского ИА "24", в поселке разрушено 32 дома. Аэропорт Манас закрыт. Все рейсы отложены на неопределенное время.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС республики предположили, что причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия. На место падения самолета выехал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.

С места аварии госпитализированы восемь человек в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей.

По словам министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбека Калилова, самолет не смог вписаться в посадочную полосу. "Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться - из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем", - цитирует министра ТАСС.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать катастрофу самолета. Он также выразил соболезнования семьям погибших. 17 января в Киргизии объявлен днем траура.

Оставить комментарий Обсудить
16.01.2017

новость Новости по теме
12.01.2017 "Коммерсант": Эксперты исключили версию теракта на борту Ту-154 Минобороны →
29.12.2016 ТАСС: Третий черный ящик упавшего Ту-154 разрушен →
28.12.2016 На месте крушения Ту-154 обнаружено более полутора тысяч обломков →
27.12.2016 СМИ: Приоритетная версия катастрофы Ту-154 - ошибка пилотирования →
25.12.2016 Над Черным морем потерпел катастрофу летевший в Сирию Ту-154 Минобороны →
20.09.2011 МАК: Ту-154 разбился в "Домодедово" из-за ошибки экипажа →
14.12.2010 Названы две основные версии аварийной посадки дагестанского Ту-154 →
07.12.2010 Следствие отвергло версию о некачественном топливе Ту-154 →
06.12.2010 Россия не будет приостанавливать эксплуатацию Ту-154 →
06.12.2010 Авария в Домодедове: следователи изучают топливо и историю ремонтов Ту-154 →
05.12.2010 В аварии Ту-154 в Домодедово погиб брат президента Дагестана →
Фото и Видео
23792
Play own
Трагедия "Боинга". Год спустя
Цветы и посольства Голландии в Москве. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Катастрофа "Боинга": москвичи у посольства Нидерландов (5 фото)
Годовщина трагедии Крыска. Смотровая площадка Воробьевых гор, 6 июля 2013 г. Фото Ники Максимюк
Годовщина трагедии Крымска (12 фото)
На месте крушения Ту-204 во Внукове. Фото Александра Усольцева (@usolt)
Катастрофа Ту-204 во Внуково (6 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трам предложил сделку по санкциям
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Трамп, Путин и Рейкьявик-2
Путин и Трамп курят анашу: граффити в Вильнюсе. Фото: delfi.lt
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Радость от страха перед Россией
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
статья Йога и иго
Николай Митрохин. Фото из личного архива
РЕКЛАМА
Loading...
новость Базу в Тартусе модернизируют
Порт Тартус. Космическая съемка Google Maps
новость Повесился судья-взяточник
Сергей Москаленко. Фото: top55.info
статья Туча над "Дождем"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге За собор против церкви
59
новость Спецслужбы ФРГ обвиняют Москву
Штаб-квартира BND. Фото: bnd.bund.de
новость Чечня: новые задержания
Машины бывшего СОБРа "Терек" в Курчалоевском районе, 11.01.2017. Фото: kavkazr.com
новость Фото Вагнера с Путиным
Дмитрий Уткин (слева) и Владимир Путин. Фото из соцсетей
новость Кудрин: Мы отстаем даже от СССР
Алексей Кудрин. Фото: akudrin.ru
статья Трамп и "сплетни"
Владимир Абаринов
новость Сухопутная операция в Сирии
Присяга в батальоне "Север". Фото: grozny-inform.ru
новость Луговой против соцсетей
Андрей Луговой. Фото с официального сайта депутата
статья Голый народ
Виталий Портников
в блоге Война настоящих выгод
383
новость Убийство в Грозном подтверждают
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
новость Задержания у Чистых прудов
Задержанные на Чистых пудах. Фото: Владимир Залищак