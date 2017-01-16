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Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines рухнул на дачный поселок при заходе на посадку в аэропорту Манас под Бишкеком. Как передает Интерфакс, по предварительным данным, погибли 37 человек, включая четырех пилотов. Большинство погибших - жители поселка.

Самолет, следовавший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился при заходе на посадку в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. По словам очевидцев, при падении самолет несколько метров проехал по поселку "Дача".

По данным киргизского ИА "24", в поселке разрушено 32 дома. Аэропорт Манас закрыт. Все рейсы отложены на неопределенное время.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС республики предположили, что причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия. На место падения самолета выехал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.

С места аварии госпитализированы восемь человек в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей.

По словам министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбека Калилова, самолет не смог вписаться в посадочную полосу. "Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться - из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем", - цитирует министра ТАСС.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил тщательно расследовать катастрофу самолета. Он также выразил соболезнования семьям погибших. 17 января в Киргизии объявлен днем траура.