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Два человека погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Об этом сообщает AP. Половина из числа раненых - 12 человек - находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел незадолго до 23 часов воскресенья по местному времени (9 утра понедельника по Москве). На фестивале присутствовали около 40 тысяч человек. Незадолго до окончания программы во время выступления певца Джейсона Олдина по собравшимся открыл огонь из автомата. Стрельба велась с одного из верхних этажей расположенного рядом отеля-казино Mandalay Bay.

Подозреваемый убит полицией. Район инцидента патрулируется. Версий случившегося правоохранители пока не выдвигают.

Часть авиарейсов, следовавших в международный аэропорт Мак-Каррана, в связи с расстрелом перенаправлены.