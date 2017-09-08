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В центре Киеве в результате взрыва автомобиля погиб уроженец Чечни, гражданин Грузии Тимур Махаури, сообщает 112.Ua. Вместе с ним в машине находились женщина и ребенок. Женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями. Ребенок при взрыве не пострадал.

Взрывное устройство большой мощности сработало в автомобиле Toyota Camry с грузинскими номерами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

Имя погибшего сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. "Это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году в Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление. Он обвинялся, если не ошибаюсь, за незаконное хранение оружия. В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда у него было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом батальона Шейха Мансура", - рассказал Шевченко.

"Очевидно, что это умышленное покушение на личность. Это не случайное преступление. У женщины тяжелое ранение ноги. За ее жизнь борются медики, - отметил представитель МВД. - Ребенок жив".