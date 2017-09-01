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новость В Петербурге арестован третий фигурант дела об убийстве подполковника ФСИН

01.09.2017
СИЗО "Кресты-2". Фото: stroypuls.ru
СИЗО "Кресты-2". Фото: stroypuls.ru
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Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 29 октября Игоря Захарова, сообщает пресс-служба петербургских судов. Его подозревают в передаче оружия для убийства подполковника регионального управления ФСИН Николая Чернова.

Накануне Захарова, род занятий которого не уточняется, задержали в Москве. Его допросили в качестве подозреваемого по части 5 статьи 33 - части 1 статьи 105 УК (пособничество в убийстве). По версии следствия, в феврале в Петербурге Захаров передал Сабиру Садыкову, которого считают исполнителем убийства, пистолет Макарова с глушителем. Вину Захаров не признал.

В ночь на 3 марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину подполковника петербургского управления ФСИН Николая Чернова. Офицер получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот.7 марта Чернов скончался в госпитале.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, которое, в частности, отвечало за сооружение СИЗО "Кресты-2" в Колпино. Чернов также курировал этот проект. Кроме того, был задержан 63-летний местный житель Садыков, который руководил бригадами на строительстве изолятора. По версии следствия, Садыков по заказу Мойсеенко застрелил Чернова.

9 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке дороги к строящемуся СИЗО. Дорога к изолятору построена так и не была, а "неустановленные лица" похитили не менее 12,2 миллиона рублей, отметили в СКР. 18 марта был залержан бывший гендиректор ОАО "Генеральная строительной корпорация" Виктор Кудрин. Его обвиняют в хищении 56 миллионов рублей при строительстве "Крестов-2".

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01.09.2017
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