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Также: Криминал, Право, Полиция, Происшествия, Общество

новость Застреливший коллегу сотрудник Росгвардии приговорен к 11 годам колонии

30.08.2017
Пистолет. Фото: guns.ru
Пистолет. Фото: guns.ru
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Перовский райсуд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сотрудника Росгвардии Сергея Ручкина, застрелившего сослуживца. Об этом сообщает РИА "Новости".

В качестве дополнительного наказания Ручкин на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Суд также взыскал с него в пользу потерпевших 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Подсудимый был признан виновным по статье 105 (убийство). В ходе процесса Ручкин утверждал, что убийство стало следствием "неудачной шутки". По его словам, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев. Ручкин просил суд квалифицировать преступление как причинение смерти по неосторожности (статья 109, до трех лет лишения свободы). Однако экспертиза установила, что его действия были "осознанными и не случайными". Специалисты указали, что обвиняемый сначала сдал оружие, потом забрал его и вставил обойму, после чего подошел к коллеге и выстрелил ему в голову.

Инцидент произошел 18 октября 2016 года. В оружейной комнате, где сотрудники разряжают и сдают оружие, Ручкин выстрелил из табельного пистолета в своего коллегу Никиту Павлутина, который умер в больнице. Оба они служили во вневедомственной охране по Восточному округу Москвы.

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30.08.2017
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