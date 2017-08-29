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Также: Криминал, Право, Полиция, Происшествия, Общество

новость Осуждены участники нападения на дом полицейского начальника под Самарой

29.08.2017
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
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Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 5 до 24 лет участников нападения на начальника ОМВД по городу Отрадный Самарской области подполковника полиции Дмитрия Вашуркина и убийства его жены Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко в зависимости от роли каждого признаны виновными разбое, убийстве, покушении на убийство и похищении паспорта (пункт "в" части 4 статьи 162 УК, пункт "к" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 30 - подпункты "ж" и "к" части 2 статьи 105 УК, часть 2 статьи 325 УК).

Яранкина суд приговорил к 24 годам лишения свободы, Елтышева - к 13 годам, Яцуненко - к 10 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей, Пермякова осудили на пять лет лишения свободы. Суд также оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье 316 (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений) Кристинеу Чистякову, которая помогала осужденным скрыть улики.

Следствие и суд установили, что подсудимые решили ограбить Вашуркина, заметив у него золотую цепочку. Они проследили путь незнакомой им пары до дома, проникли в жилище и напали на супругов, потребовав передачи драгоценностей и денег. "При этом потерпевшим были нанесены множественные удары ногами и руками, - отмечается в сообщении. - Завладев имуществом на общую сумму немного более 41 тысячи рублей и обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин в целях сокрытия совершенного разбойного нападения решил незамедлительно убить потерпевших. Он взял топор и последовательно нанес им удары Вашуркину и его супруге. От полученных телесных повреждений подполковник полиции потерял сознание, а женщина скончалась на месте преступления".

Нападение на дом Вашуркиных в пгт Смышляевка, пригороде Самары, произошло в ночь на 11 декабря 2016 года. Жена полицейского погибла. Вашуркин в результате покушения потерял сознание. Очнувшись утром, вызвал скорую помощь. Он был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.

15 декабря стало известно, что в Самарской области задержаны пятеро местных жителей, подозреваемых в нападении.

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29.08.2017
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