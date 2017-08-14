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новость Член "банды GTA" Фазлитдин Хасанов, раненый в перестрелке в суде, умер в больнице

14.08.2017
Раненого увозят из Мособлсуда. Кадр видео из ВК-сообщества "Mash | Мэш"
Раненого увозят из Мособлсуда. Кадр видео из ВК-сообщества "Mash | Мэш"
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В больнице умер член "банды GTA" Фазлитдин Хасанов, раненый 1 августа в перестрелке с силовиками в Мособлсуде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Между тем другой раненый подсудимый, Хазратхон Додохонов, выписан из больницы и в ближайшее время будет возвращен в СИЗО, добавила чиновница. Почему обвиняемый не был доставлен в СИЗО сразу после выписки из больницы и где он находится сейчас, из публикации не понятно.

Инцидент в Мособлсуде произошел по окончании очередных слушаний по делу. Пятерых из девяти подсудимых отвели из зала суда на четвертом этаже в лифт, и там обвиняемые напали на своих конвоиров - двух полицейских. Преступники отобрали у силовиков пистолеты, а самих полицейских взяли в заложники и вывели в зал, находившийся на третьем этаже.

Там, как утверждалось, находились другие полицейские, а также омоновцы. Они преградили преступникам путь. Тогда те открыли стрельбу на поражение, тяжело ранив одного из омоновцев. Ответным огнем были убиты Абдумуким Мамаджонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов; последний из них - брат погибшего при задержании в 2014 году Ибайдулло Субханова, который считается главарем "банды GTA". Фазлитдин Хасанов и Додохонов получили ранения и были госпитализированы.

Остальные подсудимые - Зафарджон Гулямов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кадиров - во время нападения еще оставались в зале суда на четвертом этаже и в инциденте не участвовали.

Первоначально на сайте Мособлсуда сообщалось, что вторым раненым в перестрелке был не Додохонов, а Гулямов. В дальнейшем информацию скорректировали.

Из силовиков в перестрелке пострадали два полицейских и омоновец.

Непосредственно после инцидента людей из здания суда эвакуировали, а все заседания отложили. Однако уже через полтора часа учреждение возобновило работу.

После перестрелки СКР возбудил дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя; от 12 лет колонии до смертной казни), пункту "б" части 4 статьи 226 (хищение оружия с применением опасного насилия; от 8 до 15 лет) и части 3 статьи 30 - части 3 статьи 313 УК (покушение на побег из-под стражи с применением оружия и опасного насилия; до 6 лет колонии).

8 августа РИА "Новости" передало, что в связи с инцидентом за нарушения в организации конвоирования уволены командир отдельной роты охраны и замком взвода этой роты. Еще ряду силовиков вынесли предупреждения о неполном служебном соответствии.

Фигурантам дела "банды GTA" в зависимости от вменяемой каждому роли инкриминированы 17 убийств, а также бандитизм, разбой, незаконный оборот и незаконное изготовления оружия и похищение документов. Обвиняемые признали вину частично. Группировку разгромили в ноябре 2014 года. Процесс в Мособлсуде продолжается с августа 2016-го.

"Бандой GTA" группировку назвали журналисты - от названия компьютерной игры Grand Theft Auto (англ. Большая автокража).

Один из главарей банды Рустам Усманов был убит в доме начальника управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Чиновник был допрошен по делу как свидетель. Он пояснил, что сдавал Усманову в аренду хозяйственную постройку на своем участке. Генпрокурор Юрий Чайка отстранил Староверова от должности на время служебной проверки; после этого чиновник уволился.

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14.08.2017
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