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В Москве избили депутата района Хамовники, кандидата в муниципальные депутаты от "Яблока" Александру Парушину, сообщает пресс-служба партии. Она госпитализирована в НИИ скорой помощи им Склифосовского.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Парушина пыталась сделать рабочим компании "Теплоцентрстрой" замечание по поводу незаконных работ по прокладке коммуникаций на 3-й Фрунзенской улице. Они слова депутата проигнорировали. "Тогда Александра Парушина стала держать кабель, чтобы препятствовать незаконным работам. Рабочие протащили ее по траншее, в результате чего она повредила руку и получила сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

"У меня головные боли, головокружение, мне поставили сотрясение мозга, - рассказала Парушина. - Это насилие над людьми и унижение человеческого достоинства. Но главное, они продолжают работы, для которых, по сути, нет никаких оснований. У них ордер только на благоустройство. Это просто полный беспредел".

28 апреля в Москве неизвестный плеснул в лицо неким химическим раствором активистке "Яблока" Наталье Федоровой. Пострадавшая на некоторое время ослепла. Федорова известна многолетней борьбой с точечной застройкой в своем районе Черемушки, а также выступлениями против "реновации". За несколько дней до нападения на встрече жителей Черемушек с главой районной управы Мурадом Бекниязовым активистка резко раскритиковала идею принудительного выселения горожан и от лица жильцов своего дома потребовала "оставить их в покое".